 Carlos Paz: Vecinos lincharon a un joven que habría abusado de un menor

Los habitantes del barrio Colinas de Villa Carlos Paz todavía no salen de la conmoción que provocó la detención de un joven de 18 años, quien habría manoseado a un menor de edad y fue linchado por los vecinos.

Todo ocurrió en el sector conocido como «Villa Fe» y según pudo conocer EL DIARIO, la víctima le habría manifestado a su madre lo sucedido en el interior de una vivienda de la zona oeste.

Ante esta situación, otros vecinos reaccionaron, lo agredieron y lo encerraron hasta la llegada del personal policial.

Debido a la gravedad del caso, el personal de la Departamental Punilla implementó un importante operativo para resguardar la integridad del acusado. El joven fue trasladado a la comisaría local y puesto a disposición de la justicia, mientras avanza la investigación del caso para esclarecer lo sucedido.