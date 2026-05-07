Destituyeron a los fiscales del Caso Dalmasso

Córdoba. Anoche culminó en la Legislatura de Córdoba el proceso de Jury de Enjuiciamiento seguido contra los fiscales Francisco Javier Di Santo, Daniel Pedro Miralles y Luis Roberto Pizarro, por su actuación en la investigación del homicidio de Nora Dalmasso.La resolución dispuso la destitución de los magistrados, medida que conlleva, asimismo, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.

La apertura del proceso de enjuiciamiento se dio el 4 de diciembre de 2025 con la admisión formal de la denuncia por parte del Jurado, integrado por su presidenta -y vicepresidenta de la Unicameral- Julieta Rinaldi (Hacemos Unidos por Córdoba); los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y Walter Gispert (Frente Cívico); y por la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), Aída Tarditti.

Los funcionarios fueron acusados por la Fiscalía General de la Provincia de encontrarse incursos en las causales de destitución por negligencia grave y mal desempeño, previstas en el artículo 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en razón de su intervención en la investigación del crimen de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en la ciudad de Río Cuarto.

En la audiencia llevada a cabo este miércoles, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia -representado por la fiscal General Adjunta, Bettina Croppi– valoró la prueba producida y expuso los fundamentos que, a su criterio, sustentan la procedencia de la destitución.

A su turno, las defensas de los fiscales acusados formularon sus respectivos alegatos y solicitaron que se desestimara la acusación en contra de sus representados. Asimismo, las partes hicieron uso del derecho a réplica.

La resolución

Luego de oír la última palabra de los acusados, el pleno del Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar en sesión secreta y, en horas de la noche, arribó a un veredicto que fue leído a las partes por la presidenta del cuerpo, Julieta Rinaldi.

La resolución dispuso la destitución de los magistrados, medida que conlleva, asimismo, la inhabilitación absoluta para ejercer cargos en la Justicia provincial.

El fallo fue adoptado por unanimidad, con el voto coincidente de la totalidad de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial: los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás y Walter Gispert, y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

Si bien los fundamentos aún no han sido dados a conocer, la decisión comunicada implica que el órgano constitucional de control de la actuación de magistrados y funcionarios judiciales consideró configuradas las causales invocadas, y entendió que los fiscales han perdido las condiciones de idoneidad exigidas por la Constitución provincial para el ejercicio de sus funciones.

La sentencia

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 20 de mayo, a las 9.

El procedimiento seguido contra los magistrados se tramitó conforme a las previsiones de la Ley 7.956, que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.