Golpe al narcomenudeo: detuvieron a una pareja con más de 2500 dosis de cocaína

En un operativo relámpago que se hizo tras dos meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular una red de distribución que operaba en la zona norte de la ciudad de Córdoba. El procedimiento culminó con la detención de un hombre y una mujer que lideraban el negocio bajo la modalidad de delivery.

El operativo, bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, se concentró en dos puntos clave que funcionaban como bases de operaciones para los sospechosos, quienes ya contaban con un pedido de detención previo. Uno se ubicaba en la calle Lavalleja al 3000 del Barrio Panamericano y el otro en la calle Francisco Valles al 4200 de Barrio Marqués Anexo.

Durante el procedimiento, se lograron secuestrar 2.535 dosis de cocaína listas para su comercialización, $3.933.000 y 300 dólares. Pero además, se halló una máquina de contar billetes, cuatro cámaras de seguridad (utilizadas para vigilancia del sector), dos balanzas digitales y dos automóviles.

Según indicaron desde la fuerza, la investigación permitió determinar que la pareja se desplazaba por diversos barrios de la capital cordobesa para entregar los estupefacientes, intentando evadir los controles fijos.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno ordenó el traslado de los detenidos a la sede judicial y ambos quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.