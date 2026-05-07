Hallaron a un motociclista tirado en plena ruta y está grave

Un motociclista fue encontrado en grave estado e inconsciente sobre la Variante Juárez Celman, a la altura del kilómetro 4, mientras el personal policial realizaba un patrullaje preventivo por la zona.

La justicia ordenó una serie de pericias en el lugar para determinar qué le sucedió y trascendió que fue trasladado hacia el Hospital de Urgencias, donde permanece internado en estado crítico y con pronóstico reservado.

Según pudo conocerse, junto al conductor, fue encontrada una moto Honda Wave 110 cc. y se presume que podría haber sufrido un accidente de tránsito que lo dejó tendido sobre la carpeta asfáltica.