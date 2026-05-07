Incendio en barrio SEP, el fuego destruyó un merendero y seis vehículos

Los bomberos voluntarios lograron sofocar esta madrugada un importante incendio que se desató en la zona sur de la ciudad de Córdoba. El siniestro afectó las instalaciones de una vivienda donde funciona un merendero comunitario y se extendió hacia un sector de cocheras, provocando pérdidas totales en varios vehículos.

El alerta ingresó durante las primeras horas de este jueves y los efectivos se desplazaron hasta la intersección de las calles Armando Sica y Celso Barrios, en barrio SEP, donde se encontraron con un foco ígneo avanzado que amenazaba con propagarse hacia las viviendas colindantes.

A pesar de la celeridad del operativo, las llamas causaron estragos en el merendero (se registraron daños parciales en mercadería alimentaria, elementos de cocina y prendas de vestir que se encontraban en el lugar) y el fuego alcanzó cuatro cocheras techadas, resultando en la destrucción total de tres automóviles y tres motocicletas.

Afortunadamente, se logró evitar que el incendio alcanzara otros sectores de la vivienda o casas vecinas. Tras controlar la situación, especialistas de la fuerza comenzaron las peritajes de rigor para determinar qué originó el siniestro, aunque por el momento no se han reportado personas heridas.