Milagro en la autopista: un camión quedó colgado de un puente tras un choque

Una escena cinematográfica y cargada de tensión se vivió este jueves por la mañana en la autopista Córdoba-Rosario. Tras una colisión por alcance entre dos vehículos de gran porte, uno de ellos terminó al borde del abismo, sostenido apenas por la estructura del puente que cruza la Ruta Provincial 13.

El accidente se produjo minutos antes de las 7:00 horas, a la altura de la localidad de Pilar, sobre el carril que se dirige hacia la ciudad de Córdoba. Según los primeros reportes, un camión Volkswagen perteneciente a la empresa de transporte Battello, que trasladaba insumos postales y era conducido por un joven de 30 años, impactó contra un Scania que circulaba en el mismo sentido

A causa del violento impacto, el conductor del Scania (un hombre de 54 años) perdió el dominio de la unidad, la cual transportaba una pesada carga de postes de cemento. El vehículo atravesó el guardarraíl de protección y quedó varado sobre el cantero central, parte de su estructura terminó suspendida en el aire, con riesgo inminente de caer varios metros hacia la Ruta 13.

El conductor del primer rodado sufrió un golpe intercostal izquierdo, fue asistido y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el chofer del Scania resultó milagrosamente ileso.

En el lugar, trabajaron efectivos de la Departamental Río Segundo, Policía Caminera, los bomberos y el servicio de emergencia.