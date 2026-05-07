Otro naranjita detenido por amenazar a conductores para cobrarles

Un «naranjita» fue detenido anoche luego de haber amenazado a varios conductores para cobrarles estacionamiento. El procedimiento se concretó luego de la denuncia de una automovilista y se le secuestró un chaleco refractario.

El hecho se originó en la Avenida Rafael Núñez al 4000, en el barrio Cerro de las Rosas, donde una mujer manifestó que el sujeto le reclamó dinero de forma agresiva para permitirle estacionar su vehículo.

Con los datos aportados y el seguimiento de operadores de cámaras de seguridad, los efectivos implementaron un patrullaje en la zona que permitió localizar al individuo en el barrio Alto Palermo.

Durante el procedimiento se concretó su aprehensión y el secuestro de un chaleco color verde y una gorra, elementos que utilizaba mientras desarrollaba la actividad.