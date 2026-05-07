Quiso quemar basura y podas desató un incendio, ocurrió en La Quinta

Un vecino intentaba quemar restos de basura y podas y desató un incendio en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.

Los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir rápidamente para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran por el sector, ubicado en la zona oeste de la ciudad.

Todo ocurrió en las últimas horas en el Pasaje Ovidio y afortunadamente, no pasó a mayores.

Según pudo conocer EL DIARIO, el hombre había iniciado el fuego en un terreno ubicado al fondo de su casa.