Villa Carlos Paz

Quiso quemar basura y podas desató un incendio, ocurrió en La Quinta

Los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir rápidamente para controlar la situación.
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Sucesos
jueves, 7 de mayo de 2026 · 09:45

Un vecino intentaba quemar restos de basura y podas y desató un incendio en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz.

Los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir rápidamente para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran por el sector, ubicado en la zona oeste de la ciudad.

Todo ocurrió en las últimas horas en el Pasaje Ovidio y afortunadamente, no pasó a mayores.

Según pudo conocer EL DIARIO, el hombre había iniciado el fuego en un terreno ubicado al fondo de su casa.

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