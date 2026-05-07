Sufrió la amputación de su pie tras bajar de un colectivo en Córdoba

Un grave accidente se produjo este jueves en horas de la mañana y conmocionó a los vecinos de barrio Güemes, en el centro de Córdoba. Según pudo conocerse, una pasajera sufrió la amputación de uno de sus pies cuando intentaba descender de un colectivo de transporte urbano en la calle Belgrano al 400.

Los primeros reportes policiales revelaron que la víctima, una mujer de 76 años, se disponía a bajar de una unidad de la línea 31, (conducida por un hombre de 32 años) cuando al momento de retomar la marcha, las ruedas traseras de la unidad alcanzaron uno de sus miembros inferiores y le ocasionaron un desprendimiento total.

El servicio de emergencias arribó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y estabilizar a la damnificada, quien presentaba un cuadro de extrema gravedad y una importante pérdida de sangre.

Ante la complejidad de la lesión, se dispuso un cordón sanitario para su traslado urgente al Hospital de Urgencias.

La justicia busca determinar si existió una falla mecánica en la unidad, una negligencia por parte del chofer al cerrar las puertas o si el movimiento se produjo antes de que la mujer terminara de descender por completo.

Desde el nosocomio informaron que la paciente permanece bajo pronóstico reservado debido a su avanzada edad.