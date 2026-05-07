Tensión en San Antonio de Arredondo: ataque y amenazas en una noche de furia

Lo que comenzó como una jornada de celebración familiar terminó en una escena de tensión y violencia que conmocionó a los vecinos de San Antonio de Arredondo y renovó los cuestionamientos hacia el gobierno encabezado por Ariel Moyano. A través de un descargo público, un vecino que habita la localidad desde hace 30 años relató una traumática experiencia vivida el pasado 1 de mayo, que pone bajo la lupa la convivencia social y la efectividad de la seguridad en la zona.

Según el relato del damnificado, Javier Lanaro, los hechos se desencadenaron al regresar a su hogar tras haber participado de una reunión política y del cumpleaños de su hijo. En ese momento, fue interceptado por un vecino —identificado como la pareja de la funcionaria municipal Noelia Godoy—, quien lo habría abordado con «insultos y amenazas de muerte», alegando que un perro de su propiedad «había mordido a la mujer».

A pesar del clima de hostilidad, el hombre decidió priorizar la asistencia sanitaria: «Me dispuse de inmediato a llevarla al dispensario municipal bajo un clima de extrema hostilidad, esquivando agresiones físicas de este hombre, quien incluso llegó a quitarme las llaves del vehículo»; detalló el vecino en su denuncia pública.

La situación alcanzó su punto más crítico mientras la mujer era atendida en el dispensario local. Al salir del establecimiento, el denunciante se encontró con una escena desoladora: su camioneta había sido atacada, resultando con el parabrisas y los vidrios laterales estallados. Según testigos, el autor de los daños habría sido un sujeto que se dio a la fuga en una motocicleta sin patente.

«Actué de buena fe, asistiendo a quien decía estar herida, y recibí como respuesta un acto de vandalismo y odio. No conformes con esto, comenzó luego una campaña de difamación en redes sociales contra mis perros, inventando ataques a niños que jamás ocurrieron. En 30 años viviendo aquí, jamás vi que un perro atacara a nadie; somos una comunidad que siempre amó a los animales y vivió en unión con la naturaleza. Vecinos, la inseguridad crece y la violencia nos está ganando»; declaró.

Tras el incidente, el denunciante enumeró una serie de rarezas que le hicieron dudar de lo ocurrido. Según dijo, la mujer se habría negado a mostrar la lesión (dos puntos de sutura) o permitir una fotografía de la misma y al mismo tiempo, asegura que se inició una campaña en las redes sociales contra sus animales y se «inventaron ataques a niños que nunca ocurrieron».

Más allá del conflicto personal, la denuncia resalta una preocupación colectiva por la inseguridad en San Antonio de Arredondo. El vecino advirtió a la comunidad que el sistema de monitoreo local no sería efectivo. «Las cámaras de seguridad todavía no están funcionando; hoy son solo un decorado que no nos protege. Siento una profunda tristeza. Me amarga la mentira y la maldad de quienes prefieren la violencia antes que el diálogo»; concluyó el vecino, quien afirma que en tres décadas de residencia nunca había presenciado tal nivel de degradación en la convivencia vecinal.

El caso generó revuelo en la localidad, no solo por la violencia del ataque al vehículo, sino por el involucramiento indirecto de una figura del gabinete municipal, lo que ha encendido el debate sobre el clima hostil que reina en la comunidad.