Un ladrón chocó y su padre terminó preso por ir a rescatarlo en un auto robado

Una secuencia policial cinematográfica se produjo en las últimas horas en el barrio Banda Norte, en la ciudad de Río Cuarto. Un adolescente de 16 años chocó con una moto robada y, minutos después, su padre fue detenido cuando la policía descubrió que el vehículo en el que se movilizaba también era de procedencia ilícita.

El episodio comenzó en la noche del miércoles 6 de mayo, cuando el menor circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj Rouser 200 y al llegar a una de las intersecciones del barrio, impactó contra otra moto en la que viajaba una mujer de 45 años. Tras el choque, personal policial arribó al lugar y, al verificar los datos de la moto, el sistema arrojó una novedad inmediata: el rodado había sido denunciado como robado apenas minutos antes del accidente.

La situación tomó un giro inesperado cuando un hombre de 41 años, padre del adolescente, se presentó para interceder por su hijo. Lejos de calmar los ánimos, el adulto comenzó a generar disturbios y a increpar a los uniformados presentes. Ante la actitud hostil, los agentes decidieron peritar el automóvil en el que el hombre había llegado: un Volkswagen Polo. La sorpresa fue mayúscula al confirmar que el auto tenía un pedido de secuestro activo por robo desde enero de este año.

El padre fue trasladado a la alcaidía local y fue puesto a disposición de la justicia, mientras que el menor quedó vinculado a la causa por el robo de la motocicleta.