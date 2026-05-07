Un muerto tras un choque fatal en medio de la tormenta

Una vez más, las rutas cordobesas se tiñeron de luto en una jornada marcada por las condiciones climáticas adversas. Este miércoles por la noche, un choque por alcance en cercanías de La Carlota dejó como saldo un hombre fallecido y obligó al cierre total de una de las arterias más importantes del sur provincial.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas, a la altura del kilómetro 515 de la Ruta Nacional 8. En ese momento, la zona se encontraba bajo una intensa tormenta que reducía significativamente la visibilidad y la adherencia de la calzada.

Según el reporte oficial, un camión Mercedes Benz con acoplado, manejado por un hombre de 64 años, circulaba por la ruta cuando fue embestido violentamente en su parte trasera por una camioneta Fiat Toro.

A causa del impacto, el conductor del vehículo menor perdió la vida de manera instantánea.

Por su parte, el chofer del rodado mayor resultó ileso, aunque fue asistido en el lugar por un estado de shock.

El tránsito fue interrumpido de forma total durante varias horas. Efectivos de la Policía de Córdoba y servicios de emergencias trabajaron bajo la lluvia, mientras que los peritos de la Policía Judicial realizaron las tareas de rigor para determinar si la causa principal fue la baja visibilidad o un fallo mecánico.