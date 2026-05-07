Una mujer fue atropellada por una moto y terminó en el Hospital Sayago

Villa Carlos Paz
Una mujer fue atropellada por una moto y terminó en el Hospital SayagoEl hecho se produjo anoche en el barrio Miguel Muñoz y sufrió una herida en la cervical.
Una mujer resultó herida tras haber sido embestida por una moto en el barrio Miguel Muñoz. El hecho ocurrió anoche en la intersección de Avenida Perón y Brasil y trascendió que fue trasladada hacia el Hospital Sayago con un traumatismo cervical.
Todo ocurrió alrededor de las 22 horas, la mujer tiene 48 años y fue alcanzada por una Honda Biz 125 cc (conducida por un hombre de 34 años).
El servicio de emergencias llegó al lugar y le brindó la primera asistencia.
No obstante, se decidió su traslado en ambulancia para que sea sometida a una evaluación médica más completa.