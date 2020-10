¿Cuándo se habilitará el turismo en Carlos Paz?

El secretario de Turismo de Villa Carlos Paz, Sebastian Boldrini, mantuvo una reunión ayer con representantes de la Cámara de Turismo y la Asociación Hotelera y Gastronómica y confirmó que se aguarda por el anuncio del Ministerio de Turismo de la Nación para habilitar la temporada de verano. Pese a que se especula con la posibilidad de que la actividad pueda reanudarse a partir del mes de diciembre, aún no hay fecha concreta.

Boldrini recibió al vicepresidente a cargo de la presidencia de ASHOGA, Leonardo González, y al empresario Eduardo Giordano y dijo que, más allá del deseo de una futura y pronta apertura del sector turístico, las fechas estarán supeditadas a lo que anuncie el ministro de Turismo, Matías Lammens.

Si bien extraoficialmente trascendieron algunas precisiones sobre los controles que se implementarían y una hipotética fecha de apertura del turismo, tanto los representantes del sector privado como del público, acordaron que (hasta que no haya confirmación de los gobiernos nacionales y provinciales) no se realizarán anuncios oficiales para no generar falsas expectativas en un contexto de sensibilidad social.

Asimismo, consultado en torno a la habilitación de los teatros y otros eventos, Boldrini coincidió con lo expresado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, y dijo que «se están haciendo todos los esfuerzos necesarios para su apertura en condiciones que resulten favorables al funcionamiento de dicha actividad».

El vicegobernador Manuel Calvo y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, mantuvieron hoy un encuentro virtual con intendentes de las regiones turísticas y adelantaron que se analiza habilitar el turismo local, con traslados interdepartamentales para fines de noviembre o principios de diciembre. Asimismo, se destacó que a partir de enero, se abrirán las puertas al turismo nacional y de países limítrofes.

Según trascendió, el próximo jueves 29 de octubre, las autoridades provinciales se reunirán con representantes de las cámaras afines al sector turístico y días después, el gobernador Juan Schiaretti formalizará los anuncios respecto a las fechas e incentivos que se implementarán para impulsar la temporada de verano.