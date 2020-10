Este mes vuelven los vuelos de cabotaje en el país

Tras la decisión política de declarar política de estado al turismo interno por parte del gobierno nacional, se trabaja contrarreloj para habilitar durante octubre los vuelos de cabotaje.

Para ello, las aeronaves usarán un poderoso sanitizante creado en la Argentina. Se llama PHMG tiene un alto poder de inactivación del Sars-CoV-2 y de otros virus. El Malbrán ya realizó los estudios y recomendó su aplicación, que ya comenzó en trenes. Reducir la carga viral en transportes permitirá aperturas progresivas.

La directora Científico-Técnica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis) "Dr. Carlos Malbrán", Claudia Perandones, afirmó hoy que la aplicación de un nuevo sanitizante en los transportes, que ya comenzó en trenes, y los test rápidos para la detección del coronavirus permitirán "las aperturas progresivas" en ese sector.



"Las estrategias para reducir la carga viral en todos los transportes, sumadas a los test rápidos van a permitir las aperturas progresivas y abordar nuevas etapas de la pandemia", dijo Perandones en diálogo con Télam



Las Pruebas Rápidas de Antígenos para SARS-CoV-2, presentadas recientemente por el ministro de Salud, Ginés González García, permiten la detección específica de ciertas proteínas virales en muestras obtenidas a través de hisopados nasofaríngeos, nasales o en esputo y heces, cuyos resultados se conocen en 20 minutos.



Perandondes destacó también el "incremento presupuestario que representó un 207%" que recibió en el inicio de la pandemia el Malbrán para mitigar el avance del coronavirus.



"Estoy hace 29 años en la institución y esto es inédito. Pudimos adquirir equipamiento como un nuevo equipo de secuenciación de última generación o un microscopio de fluorescencia", detalló.



Con respecto a los avances, se refirió a las pruebas del sanitizante Poli Hexa Metilén Guanidina -PHMG- (Bioplan 250H) al 1% (solución acuosa), que "se realizaron en un cultivo viral que se puede hacer en laboratorios como el nuestro, que es el mejor de bioseguridad nivel 3 de América Latina".



Ese nivel de bioseguridad se aplica a instalaciones clínicas, de diagnóstico, de enseñanza, de investigación o de producción donde se trabaja con agentes autóctonos o exóticos que pueden causar enfermedades graves o potencialmente letales por inhalación.



El personal del laboratorio recibe capacitación específica en el manejo de agentes patógenos y es supervisado por científicos competentes en el manejo de dichos agentes y procedimientos asociados.



Perandones explicó que el protocolo de aplicación del PHMG fue hecho por el Ministerio de Transporte, que conduce Mario Meoni, quien presentó otros potenciales candidatos para ser utilizados como desinfectantes en los trenes.



"Tuvimos que corroborar cuáles de esa lista efectivamente inactivaban al coronavirus", señaló la directora del Anlis-Malbrán, que evaluó como "muy buenos" los resultados del PHMG en el laboratorio.



"Comparado con los otros candidatos, como principal ventaja tiene que no requiere un lavado con desengrasante intercalado ya que no se inactiva el producto por materia orgánica y es 100% fabricado en Argentina", destacó.



El PHMG ya se aplica en trenes y se extenderá al resto del transporte público.



La colaboración entre Anlis-Malbrán y las carteras de Transporte y Salud comenzó hace unos dos meses con el objetivo de poder desinfectar todos los medios de transporte, no sólo los trenes, para mitigar la posibilidad de contagio de Covid-19.



El PHMG se utilizó por primera vez en la estación porteña de Retiro, y fue el director del Anlis-Malbrán, Pascual Fidelio, quien supervisó el operativo para aplicar la nueva fórmula en la línea ferroviaria Mitre, que será llevada a los procesos de limpieza y desinfección en el resto del transporte.



Perandones explicó que durante el ensayo se colocó el virus a "crecer en un cultivo celular en el laboratorio y luego se hizo un desafío que consiste en enfrentar al cultivo del virus con el producto y determinar si el producto inactiva ese crecimiento viral".



"El producto tiene un poder de inactivación importante" también en virus como Hepatitis (A y B), HIV, Influenza, Norovirus, Adenovirus o Rotavirus, describió.



Lo mismo ocurre en bacterias como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella, Mycobacterium, Tuberculosis, entre otras, y en varios hongos.



"Además, se nos planteó el desafío de que tenía que ser poco peligroso y poco tóxico para los pasajeros y se descubrió que no es irritante a nivel ocular y además no tiene olor", contó a Télam y dijo que el producto tiene estabilidad de 2 años en dilución de uso, lo que permite que sea utilizado en la siguiente descontaminación y "a diferencia del hipoclorito de sodio (lavandina) no mancha y no se inactiva por la luz solar".



La especialista sostuvo que "no es tóxico para el ser humano y tiene un efecto residual importante. El sanitizante resultó favorable frente a algunos productos que requieren una limpieza intercalada porque si tiene grasa, por ejemplo, se inactiva", agregó.



En relación a la desinfección de los aviones, Perandones señaló que no se va aplicar PHMG, sino otros productos cuyos resultados se conocerán dentro de una semana.



"El manejo en aeronaves se debe regir por las normas de la International Air Transport Association (IATA), que define qué productos y qué protocolo aplicar", precisó.



Con respecto al uso de suero equino para tratar pacientes con coronavirus, el Malbrán evaluó "si inhibe el crecimiento viral y en qué disolución se produce la inhibición de ese crecimiento".



"Permite neutralizar el virus con una potencia de entre 50 y 200 veces más que el plasma. Con ese resultado se decidió pasar a los ensayos clínicos", contó y añadió que "no sabemos cuáles van a ser los resultados" porque "falta un mes para obtenerlos". Además, esos resultados deberán ser evaluados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su aprobación.

Diego Otondo (Télam)