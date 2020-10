Lammens: "Tenemos la decisión política de que haya temporada de verano"

El ministro de Turismo y Deportes adelantó que se lanzará un programa para estimular el sector, que implica una devolución del 50% del monto gastado para quienes viajen el año que viene.

El ministro manifestó que la dependencia que dirige "está sacando una reglamentación" sobre los viajes de egresados.



El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró hoy que su cartera tiene la "decisión política de que haya temporada de verano", aunque aclaró que "será una temporada distinta, con muchos cuidados", en el contexto de pandemia de coronavirus.



Lammens indicó que el Ministerio que encabeza "escuchó a los que saben de salud y luego tomó la decisión política de que haya temporada, ya que sería durísimo el impacto de no tenerla".



En diálogo con la radio AM 1110, el funcionario dijo que "imagina una temporada distinta, en la que no se verán las fotos de las playas repletas y personas una al lado de la otra".



En este sentido, adelantó que se lanzará en los próximos días un programa para estimular el turismo interno, que implica una devolución del 50% del monto gastado.



"Si una persona quiere viajar el año que viene y saca su paquete turístico entre octubre y diciembre, le vamos a devolver el 50% a través de una tarjeta del Banco Nación", explicó.



Al analizar el impacto del coronavirus sobre el sector turístico, Lammens indicó que, "el año pasado, el sector generó divisas por 6.000 millones de dólares en Argentina y, este año, se llegará a los 1.500 millones, pero porque tuvimos un buen arranque en enero y febrero".





Consultado sobre los viajes de egresados, el ministro manifestó que la dependencia que dirige "está sacando una reglamentación que contempla la reprogramación por 12 meses, mientras que quien decida no hacer el viaje tendrá un reintegro".





Deportes



Sobre la posibilidad de volver a practicar distintos deportes, afirmó que "es una decisión que van tomando cada una de las jurisdicciones, evaluando la situación epidemiológica".



En torno al eventual regreso del torneo de fútbol de primera división, Lammens indicó que el organismo "que tiene que tomar las medidas es el Ministerio de Salud".



"A mí me gustaría que vuelva el fútbol, que vuelva rápido, pero es una decisión que la tienen que tomar los que saben de la cuestión sanitaria y eso lo tenemos que respetar todos", concluyó.

Fuente: Télam