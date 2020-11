Furor: Las desopilantes traducciones de los destinos de Córdoba

Un error del traductor automático Google Translator generó la campaña turística más divertida de la Provincia de Córdoba, cuando algunos de los sitios turísticos más característicos de las sierras fueron bautizados con insólitos nombres. Desde la Agencia Córdoba Turismo, explicaron que el sistema se implementó durante la gestión de Gustavo Santos y que el programa tomó literalmente el nombre de cada una de las localidades.

Las Sierras Chicas son «Sierras Girls» en inglés y «Garotas Serras» en portugués, mientras que La Falda fue denominada «Skirt» (lo que en inglés significa pollera), Valle Hermoso es «Beautiful Valley» y Salsipuedes, se denomina «Get out if you can». Nono fue interpretado como Ñoño, por lo que su traducción en inglés fue «Nerd», Cruz del Eje es «Axis Cross», Almafuerte aparece como «Strong Soul» y Alta Gracia rebautizada como «High Grace».

Asimismo, la pequeña localidad de San Esteban en el norte de Punilla fue traducida como «St. Stephen», Estancia Vieja es «Old Stay», Capilla del Monte es «Chapel of the Mount» y La Cumbre es «The Summit». Si estaban pensando que Villa Carlos Paz había sido traducida como Charles Peace, se quedaron con las ganas, porque a algunas localidades se les respetó el nombre.

Y es que la herramienta automática de traducción que se aplicó en el sitio oficial de turismo se hizo viral en las redes sociales y parece haberse convertido en una exitosa campaña de cara a la próxima temporada de verano, ya que puso a los destinos cordobeses en boca de todos.

«El portal www.cordobaturismo.gov.ar utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas, el cual es un sistema de traducción automático, instantáneo y gratuito, que si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países»; explicaron desde el gobierno provincial.

Tras el error, se implementará una mejora en la traducción con un sistema mixto, que combina herramientas automáticas con correcciones de prueba realizadas por los habitantes de cada región, como una forma de mejorar la calidad de la traducción y comunicarse más eficientemente con la audiencia que habla otras lenguas.