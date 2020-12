Gustavo Santos: «El cierre de El Palomar sería un enorme retroceso para el turismo interno»

En el marco del evento “Turismo y Libertad”, organizado por Fundación Libertad y la Universidad Siglo 21, Gustavo Santos manifestó que el cierre de El Palomar es un retroceso enorme para el turismo interno. Expresó que con la política aerocomercial que desarrollaron durante el gobierno de Mauricio Macri se democratizó y federalizó la posibilidad de viajar en avión y la accesibilidad al turismo interno. En nuestra gestión volaron 16 millones de pasajeros en cabotaje, 6 millones más que en 2015 (que habían volado 10 millones de pasajeros en el país). Además, más de medio millón de argentinos volaron por primera vez y se conectaron los destinos del interior del país mediante el hub Córdoba ahorrando tiempos y costos para los argentinos. Y agregó: “sin competencia, los únicos perjudicados son los argentinos”.

Las declaraciones del ex ministro se dan en el marco de la decisión del Gobierno Nacional de trasladar las operaciones comerciales de El Palomar a Ezeiza y Aeroparque. A su vez, el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, manifestó ayer su disconformidad con la decisión de cerrar el aeropuerto y dijo que “estas clausuras políticas no son en contra de lo que hicimos en nuestro gobierno, son en contra de los argentinos de menores recursos que se beneficiaban con ellas”.

El titular de la Fundación Pensar Córdoba concluyó su disertación vinculando el turismo con la libertad: ¨No hay una actividad más global que el turismo. La Libertad es nuestro templo (...) Viajar es lo mismo que ser libre, viajar será siempre un símbolo de la libertad individual¨. A su vez, sostuvo: ¨¡La humanidad no dejará de defender su libertad, la humanidad no dejará de viajar!¨