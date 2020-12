Revolución de bicicletas eléctricas en Villa Carlos Paz: Primer Eco Be bike Tour!

Luego de la gran repercusión obtenida en la inauguración del Primer Eco espacio del país en el hotel Howard Johnson Villa Carlos Paz 2020, este año la empresa Be Bike decidió ir más allá y extender el alcance de esta experiencia a todos los visitantes de Villa Carlos Paz.

El pasado domingo 20 de diciembre la empresa Be Bike junto a la agencia de turismo Polylepis Trip & Adventure inauguraron la temporada de Verano en Villa Carlos Paz con el Primer Eco Be bike tour en bicicletas eléctricas.

Al respecto, Bárbara Stéfani Gerente Comercial de la agencia Polylepis comenta: “Contaremos con experiencias turísticas con recorridos por la ciudad y en la naturaleza, acompañados de un guía local. Es una manera diferente de conocer y recorrer Carlos Paz, una experiencia única y con bicicletas que se adaptan al estado físico de cada persona.”

Bárbara Elliott, fundadora de Be bike agregó “Con Be Bike apostamos una vez más al turismo y la sustentabilidad. Creemos firmemente en el trabajo en equipo y en asociaciones estratégicas que potencien el rubro. La cadena Howard Johnson nos acompañará un año más, afirmando su compromiso con la innovación y el turismo. Invitamos a otras empresas, emprendimientos y personas que se sumen, que realicemos acciones en conjunto para fomentar proyectos sustentable y con grandes beneficios para la comunidad.”

El evento se llevó a cabo en una jornada recreativa donde los invitados disfrutaron de unos exquisitos tragos y picadas cortesía de THE LORD, restaurante del hotel Howard Johnson. Luego los anfitriones brindaron unas palabras de bienvenida y dieron a conocer la propuesta para el Verano 2021. Y finalmente llegó el GRAN MOMENTO, la largada del Primer Eco Be Bike Tour donde los ahora be bikers recorrieron los puntos más emblemáticos de la ciudad en las bicicletas eléctricas. Muchas fotos, risas y buenos momentos compartidos!

LUGAR DE SALIDA: BIKE POINT HOTEL HOWARD JOHNSON VCP

ECO BE BIKE TOUR - AL PAREDON DIQUE SAN ROQUE | http://ow.ly/1UQh30rpr3B

DÍAS: Lunes- Miércoles- Viernes

HORARIO SALIDA: 10 HS

HORARIO REGRESO:13 HS

DIFICULTAD: MEDIA

INVERSION: $1900 + IVA

Reservas con 24 horas de anticipación!

CITY BE BIKE TOUR – COSTANERA Y CENTRO | http://ow.ly/nmkF30rpr3R

DÍAS: Martes- Jueves

HORARIO SALIDA: 10 HS

HORARIO REGRESO: 11.30 HS

DURACION: 1.30 HS

DIFICULTAD: BAJA

INVERSION: $1100 + IVA

Reservas con 24 hs de anticipación!

TU BE BIKE TOUR PERSONALIZADO

Mínimo de 3 personas.

Los BE BIKE TOURS incluyen:

GUIA PROFESIONAL, PRESTADOR DE TURISMO ALTERNATIVO HABILITADO, BICICLETA ELECTRICA, CASCO, SEGUROS

BOTELLA DE AGUA + FRUTA

ALQUILER DE BICICLETAS ELECTRICAS (ACOMPAÑADO)

Desde $500 la hora!