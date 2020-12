Cinco de cada diez personas saldría de vacaciones y viajaría por el país

Un estudio que llevó adelante la Universidad Blas Pascal reveló que cinco de cada diez personas analiza la posibilidad de viajar y tomarse vacaciones dentro de la Argentina. El trabajo fue realizado por la cátedra de Investigación de Mercado de la carrera de Licenciatura en Turismo y reveló que que el 74% de las personas (durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio) se habían visto impedidas de viajar y que los menores de 65 años respondieron que lo que más ansían es viajar, en comparación con otras actividades, mientras que las personas mayores a 65 años lo que más desean es reunirse con familiares.

Uno de los sectores más afectados por la crisis del Covid-19 ha sido el turismo y todas las industrias que lo conforman, enfrentándose al reto de una reapertura en medio del temor a un rebrote, pero también al agotamiento generado por el confinamiento y a un sector empresario que requiere imperiosamente retomar sus actividades comerciales.

Pese a la necesidad de descanso y desconexión, solo 5 de cada 10 personas expresaron la posibilidad de viajar. Según la información relevada, el turismo doméstico será la vedette este verano y el medio de transporte elegido el automóvil (61%).

«Se trata de argentinos visitando sus propios lugares ya sea dentro del país (54%) o de cercanía en sus propias provincias (48%). Solo el 23% estarían esperando la apertura de fronteras para viajar a otros países»; explicó Alejandra Garbino, docente de la cátedra que llevó a cabo la investigación.

«Dado que las grandes urbes tienen complicado mantener el distanciamiento social, ya que la mayoría de las actividades propias del turismo de ciudades (museos, espectáculos, etc.) se llevan a cabo en sitios cerrados, se comienza a vislumbrar la expansión del turismo de naturaleza y de espacios abiertos. La preferencia está en lugares con pocas personas (65%) y la exigencia del uso de tapabocas (61%)»; agregó Garbino. Además, el relevamiento demuestra una leve tendencia a reducir la cantidad de días de alojamiento en comparación a vacaciones de años anteriores.

Entre las principales razones esgrimidas por quienes no viajan, el 36% manifestó que es para evitar posibles contagios de Covid-19, el 33% por razones económicas y el 30% por no tener la certeza de poder trasladarse a determinados destinos. Los mayores de 35 años son los que eligen cuidarse y no salir de vacaciones.

Ante el escenario tan complejo e incierto para el sector turístico y ante la necesidad imperiosa de generar ingresos que les permita mantener sus empresas a flote, muchos operadores comenzaron a ofrecer «turismo futuro», lo que implica vender hoy un servicio que -en teoría- se podría utilizar pospandemia. De los entrevistados un 11% apostó a este tipo de compras, los destinos elegidos fueron internacionales y las principales razones por las que se atrevieron a este tipo de operación fueron los descuentos (66%), la posibilidad de cancelación sin penalizaciones (19%) y en tercer lugar la financiación que se ofrecía (15%).

Esteban Conci, también docente de la cátedra de la UBP, comenta: «Los factores que en este momento atraen a los viajeros son la naturaleza, los lugares de cercanía y el alejamiento de las aglomeraciones. Muchos argentinos tienen avidez por viajar, pero para lograr un mayor convencimiento, el sector público y privado deberá generar mayor confianza. El sector empresarial, a su vez, deberá estar a la altura de los cambios y poder responder de manera flexible y ágil a los nuevos desafíos».