Polémica en Capilla del Monte: Artesanos denuncian a los dueños del Uritorco

Una nueva polémica surgió en la ciudad de Capilla del Monte, luego que artesanos denunciaran a la familia Anchorena, dueños del Cerro Uritorco, por lo que consideran el excesivo cobro de una tarifa de estacionamiento. Aseguran que es la primera vez en 20 años que se cobra a los trabajadores del arte y residentes y expresaron: «Nosotros esperábamos que se consolide esta feria este año y empezar a ponernos al día con las cuentas atrasadas luego de 9 meses sin actividad. Esto no ayuda».

El viernes pasado, los artesanos se vieron obligados a pagar una tarifa de estacionamiento y también hubo testimonios de residentes de Capilla del Monte (a quienes tampoco se les cobraba el acceso) que debieron pagar 850 pesos para acceder. Para los turistas, en tanto, se fijó un monto de 1700 pesos para hacer cumbre.

Lo concreto es que esta medida golpea duro a los artesanos, quienes a duras penas lograron sobrevivir a nueve meses de cuarentena y que consideran que, más allá de la propiedad privada, el Cerro Uritorco es clave para la subsistencia económica de la ciudad y quienes viven del turismo.

En medios locales, los artesanos hicieron un balance de situación del fin de semana y afirmaron que vieron a muchos turistas llegar entusiasmados y «pegarse la vuelta» por los precios fijados. Se espera que intervenga el gobierno municipal para evitar que se atente contra el turismo. «Nos sorprende que el municipio no se manifieste, que no haya una declaración pública, que no haya un atisbo de negociación»; declararon.