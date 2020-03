Crucero con 3000 argentinos a la deriva en medio del océano.

Buenos Aires.- Un crucero de la compañía italiana Costa Pacífica con tres mil turistas argentinos navega hacia el norte de África,más precisamente con destino Senegal, tras no ser autorizado a desembarcar en Barcelona para que los pasajeros regresen vía aérea a Buenos Aires.

Entre los pasajeros se encuentran varios carlospacenses, entre ellos, el empresario inmobiliario Cacho Paladino y su pareja Alicia.

Según lo publicado en su red social Facebook, Fernando Fiorentini, familiar de otros pasajeros que pudo comunicarse con el crucero, la situación es muy preocupante, y piden que intervenga la Cancillería argentina.

"Mi Mamá y mi suegro emprendieron un viaje el pasado 3 de marzo desde Buenos Aires hacia Barcelona en un trasatlántico de la empresa Costa Pacífica junto a otros 3000 argentinos, hoy 13 de marzo, se encuentran navegando hacia el norte cerca de la costa africana tras la negativa del gobierno de España de desembarcar en su territorio.

El capitán del barco ha informado que se solicitó una excepción ya que la nave proviene de un sitio no incluido dentro de los lugares de riesgo de la pandemia de coronavirus.

La situación dentro del barco es tensa y de preocupación. Han cortado los noticieros en los camarotes y cada vez los pasajeros tienen menos información, y eso generó que los ánimos de muchos argentinos comiencen a salirse de control.

Una posible solución de la empresa era navegar y detenerse en Génova, Italia, donde la epidemia golpea mas fuerte. Los pasajeros no aceptaron.