Comienzan a cerrarse los alojamientos y bares carlospacenses

La propagación de la epidemia de coronavirus en todo el mundo ha llevado a los gobiernos a tomar decisiones drásticas, como el cierre de empresas, comercios y puntos de concentración masivo. En la ciudad de Carlos Paz, el intendente Daniel Gómez Gesteira dispuso la adhesión a los decretos nacionales y provinciales que determinó el cierre de todos los alojamientos, centros comerciales y una restricción para bares y restaurantes (no podrán superar el 50% de su capacidad).

Mientras comienzan a cerrarse los hoteles, posadas y hosterías de la ciudad (aunque algunos trabajarán a puertas cerradas), muchos propietarios de establecimientos gastronómicos han tomado la determinación de no atender al público y sumarse a la campaña «YomeQuedoenCasa» impulsada desde el municipio.

Tras conocerse el caso de Federico Resto Bar (frente a la Terminal), los propietarios de Angus Bar anunciaron: «Hemos decidido cerrar Angus por una cuestión de conciencia debido a esta pandemia, nadie nos ha bajado ninguna ley para cerrar aún, si existe una Ley Municipal que consiste en reducir al 50% la capacidad de clientes, pero consideramos que no es suficiente ya que son muchas las manos por las qué pasa el producto y servicio hasta llegar al cliente. Por más que uno tome las medidas necesarias, nos parece coherente que si se está pidiendo a la gente que haga una cuarentena en general, y nosotros no cerramos, estamos en la misma. Hay circulación, tenemos que evitar la circulación al máximo. No podemos los argentinos, teniendo el conocimiento que por donde pasó este virus arrasó con todo sistema sanitario y conociendo nuestras falencias, tenemos que prevenir. Justamente decidimos esto para prevenir, no es que sean vacaciones en absoluto, nuestra situación es la misma que la del país, así que esperamos que sea una conciencia colectiva a tiempo y sin esperar que bajen leyes para tomar medidas».

«Hay que actuar de forma consciente e individualmente antes de que sea tarde, estamos a tiempo... nos cuidamos, cuidamos a nuestros clientes y así cuidamos a todos»; agregaron en sus redes sociales.

Se estima que esta misma determinación será tomada en las próximas horas por otros establecimientos. Teniendo en cuenta que será un fin de semana largo, el gobierno municipal sacó un spot donde solicitó a los turistas que se queden en sus casas y reprogramen su visita a la ciudad.