El turismo accesible será uno de los principales actores para recuperar el sector

El turismo accesible será de los principales actores para recuperar el sector, afirmó un especialista.

El fundador y director de la Red de Turismo Accesible, Alejandro López, aseguró en una entrevista con Télam que "la naturaleza, las áreas protegidas y los espacios abiertos van a ser fundamentales para el nuevo viajero", en detrimento de las aglomeraciones en grandes ciudades.



La recuperación del sector turístico una vez que finalice la pandemia por coronavirus tendrá en el segmento del turismo accesible, que abarca un universo de unas 5 millones de personas en el país, a uno de los principales impulsores del mercado interno, reflexionó el especialista en el tema, Alejandro López.



Fundador y director de la Red de Turismo Accesible, López aseguró en una entrevista con Télam: "Una vez que pase todo, estoy convencido que el turismo accesible será uno de los que mayor aporte hará al sector, sobre todo en una primera etapa de recuperación, que vendrá de la mano del turismo interno".



No se trata de una reflexión al azar, sino que es resultado de charlas y encuentros virtuales entre especialistas de todo el universo turístico, que coinciden en cuál será la salida del sector y las características del viajero futuro.



"La gente va a necesitar salir, entonces va a surgir el excursionista, el que haga salidas por un día, y lo harán a ámbitos naturales, áreas protegidas, fundamentalmente aquellos que viven en grandes ciudades", precisó,



López subrayó que "la naturaleza, las áreas protegidas y los espacios abiertos van a ser fundamentales para el nuevo viajero", en detrimento de las aglomeraciones en grandes ciudades", muy probablemente "por miedo a un posible contagio".



Leyes



El especialista destacó que en el país, así como en otros lugares del mundo, se está desarrollando la temática del turismo accesible, "principalmente porque hay unas cuestiones de normativa que cumplir".



En la Argentina, la normativa parte de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que lleva más de una década, y que fue inspiración para la ley nacional 26.378.



Los artículos 9 y el 30 de esa norma se refieren al turismo, sobre la accesibilidad, e indican que el Estado debe garantizar la plena participación de las personas con discapacidad.



Por su parte, existe la ley nacional de turismo (25.997), donde uno de los principios rectores es la accesibilidad, entonces, "hay todo un marco normativo que obliga a los destinos turísticos y a los prestadores de servicios turísticos a llevar adelante políticas para el segmento, previa a la pandemia", precisó López.



Destinos accesibles



A pesar de ello, todavía hay muchos destinos que por diferentes razones, como la falta de personal o intendentes que todavía no identifican al turismo como una oportunidad de desarrollo local, social y económico, no implementaron medidas al respecto.



"Pero sí tenemos ejemplos de implementación en destinos que no son masivos, como Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, que desde hace bastante tiempo viene traccionando el tema de la accesibilidad y ya en la temporada pasado han inaugurado balnearios accesibles y complejos de termas con accesibilidad", ejemplificó.



López destacó el surgimiento que pueden llegar a tener estos destinos porque "el viajero de hoy es más responsable y cuida la naturaleza y evalúa servicios que estén más alineados con la sustentabilidad".



"Me parece que después de este episodio mundial que va a ser inédito, va a haber un turista mucho más reflexivo y va a poner en valor dentro de todos los condimentos que hacen al turismo, las condiciones sanitarias, que serán claves a la hora de elegir destino", agregó.



Y en tal sentido alertó que hay muchas localidades en el país "que por ahí no tienen una sala de primeros auxilios u hospitales que no tienen alta complejidad, y no estoy hablando para casos graves, sino de una lesión o una intervención quirúrgica, y eso lo tendrán que rever".