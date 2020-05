Las agencias de viajes contarán con ayuda del Estado para pagar salarios hasta octubre

La Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo se mostró a a favor de la Resolución 195 que, entre otras cosas, permite el cierre temporario de empresas del sector. En el país hay 5.600 agencias que emplean a 25.258 personas.

El presidente de la Federación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (Faevyt), Gustavo Hani, confirmó este jueves que las agencias "recibirán ayuda del Estado para pagar salarios hasta octubre", estimó que esas empresas "volverán a la actividad en septiembre" y celebró la última resolución que les permite el cierre temporario a raíz de la crisis provocada en el sector por el coronavirus.



Hani aseguró que "el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, nos comunicó que las ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción) se extenderán hasta octubre para atenuar el impacto de la crisis por el coronavirus".



Afirmó en declaraciones radiales que las medidas adoptadas desde el Gobierno nacional para atenuar la crisis provocada por la pandemia de coronavirus "son correctas" aunque "incompletas" y en ese sentido se mostró a favor de la Resolución 195 del Ministerio de Turismo y Deportes, que entre otras cosas permite el cierre temporario de las agencias.



La Resolución 195 marca que las agencias de viajes que no puedan cumplir con los requisitos para su funcionamiento a causa del coronavirus podrán suspender su actividad y cerrar hasta fin de año.

Además, aclara que las compañías que adhieran deberán cumplir con los compromisos contraídos con anterioridad a la suspensión de sus actividades.



"Esta medida, la extensión de las ATP y las ayudas expresadas en el Decreto 332, para pagar salarios, postergar vencimientos de impuestos y acceder a créditos blandos, entre otros beneficios, nos alivian en parte, porque nos ayudan a mantener los puestos de trabajo, pero necesitamos que se completen con ayudas para salvar a las empresas", remarcó el dirigente de las agencias de viajes.





Argentina cuenta con alrededor de 5.600 agencias de viajes, con cuatro regiones que concentran casi el 70% de las empresas, que totalizan 1.432 en la ciudad de Buenos Aires, 1.195 en la provincia de Buenos Aires, 589 en Córdoba y 513 en Santa Fe.

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino y del Censo de OEA.TUR estimó que la actividad emplea a 25.258 personas, sin contar a quienes hacen trabajos temporales, y que alrededor del 75% de las agencias son microempresas de hasta siete empleados.



Los datos marcan la importancia de un sector que, según Hani, "tras la crisis por el coronavirus cobró una valor incalculable porque brinda atención personalizada, algo que creo que hará que cuando vuelva la actividad estemos más presentes que nunca".



"La atención personalizada va a ser la clave en la etapa que viene tras la pandemia, porque quedó claro que ante problemas de cancelaciones o de devoluciones o cualquier otro circunstancia siempre es mejor tener a alguien presente para tratar esos temas", añadió el presidente de la Faevyt.



Por último, el máximo referente de los dueños de las agencias de viajes de todo el país manifestó la intención del sector "para sacar el impuesto PAIS (que grava con el 30% la compra de viajes al exterior y a los consumos en el extranjero) en las compras de pasajes y servicios en las agencias, no en los gastos que se hagan en el exterior".



Hani estimó que esta medida "no afectaría la recaudación y sería un fuerte aliciente para reactivar al sector" y subrayó que por ese motivo, y por la buena comprensión del ministro Lammens de la problemática de la actividad turística "confiamos en que las soluciones que faltan para superar esta crisis van a comenzar a aparecer rápido".