Los municipios y prestadores de Catamarca se preparan para recibir turismo interno

Con la autorización general por parte de Comité Operativo de Emergencia (COE) de Catamarca, que el pasado 25 de junio habilito del turismo interno y el transporte interurbano, los municipios y los prestadores turísticos de cada lugar se preparan con protocolos seguros para recibir a visitantes locales que elijan circular por la provincia, informaron fuentes oficiales.



Catamarca es la única provincia del país que desde el inicio de la pandemia no tuvo casos positivos de coronavirus y ante esta situación apuesta al Programa "Catamarqueños conociendo Catamarca", que propone el Ministerio de Cultura y Turismo local.



A través del programa se invita a los municipios a adherir y promocionar sus destinos y servicios a través del área de turismo provincial para que se comience a reactivar de forma progresiva el turismo de cercanía y el rural, sobre todo en vista al próximo fin de semana largo de julio.



"A Catamarca se la considera un destino privilegiado, con cero en contagios y, nunca hemos sido un lugar de turismo masivo, salvo para las festividades marianas o la Fiesta del Poncho, por lo tanto, ser un destino seguro y de pequeños grupos son dos atractivos que hoy nos sirven para posicionarnos para cuando las fronteras se abran", señaló en un comunicado el ministro de Cultura y Turismo, Luis Maubecín.



En esta linea, el titular de la cartera turística manifestó que "sabemos que mucha gente está ansiosa por salir, y creemos que esta es una oportunidad para que los catamarqueños recorramos la provincia, en salidas familiares o en pequeños grupos".



"Ojalá que con todos los cuidados y el debido distanciamiento podamos aprovecharla y contribuir así a la reactivación del sector", puntualizó.el funcionario provincial.



Tras la aprobación general del turismo interno, el ministro de Cultura y Turismo aclaró que es facultad de cada municipio autorizarlo en sus respectivas jurisdicciones.



"Algunos activaron inmediatamente, otros prefieren ser cautos y esperar o prepararse antes para cumplir con todos los protocolos", agregó.



En el primer grupo ubicó al municipio de La Puerta, que "tras haber mantenido un estricto control en la etapa de cuarentena, habilitó desde el fin de semana pasado sus establecimientos gastronómicos y alojamientos, y en el primer fin de semana, recibió a 1.500 visitantes", informó.



"Sabemos que así como muchos municipios se preparan hay otros que prefieren reservarse, como Fiambalá, que hasta tanto no se sepa científicamente cómo reacciona el virus en el agua caliente no habilitará aún sus termas", agregó.



El ministro indicó que "el turismo regional -que permita la circulación entre provincias del NOA- sigue siendo materia de conversación en el bloque del norte, pero se lo evalúa como una posibilidad para más adelante, siempre que las provincias vecinas se recuperen en materia sanitaria".