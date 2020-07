Vuelven a poner en valor el turismo interno para reactivar el sector

Los inversores turísticos son optimistas a pesar de la devastación derivada de la pandemia de coronavirus, a la que califican como "una crisis de demanda, no de oferta", dijo el cofundador de InverTur, Ramiro Alem.

Por Alejandro San Martín

(Télam)

Los inversores turísticos son optimistas a pesar de la devastación derivada de la pandemia de coronavirus, a la que califican como "una crisis de demanda, no de oferta", y no dudan en señalar al turismo interno y regional como el motor que posibilitará "volver a crecer a los niveles que la industria en América Latina nos tiene acostumbrados", dijo el cofundador de InverTur, Ramiro Alem.



"Las estadísticas indican que 9 de 10 viajes en América del Sur se originan en la misma región, y 8 de esos 10 son nacionales, dentro de cada país", enumeró Alem, que pone como ejemplos a dos países de la región: Brasil y Argentina.



"Brasil tiene 95 millones de viajes nacionales y 7 millones internacionales, una relación de 9 a 1, mientras que en el país, 30 millones de viajes nacionales y 7 millones internacionales, la relación es 8 a 2", precisó Alem en una entrevista con Télam.



Y, remarcó que "hay 8 millones de argentinos viajando, que quizás no se les daba el rol importante que tienen como motor de la economía, pero que va a ser siempre ese motor".



La industria del turismo vino creciendo por ocho años consecutivos por encima del crecimiento de la economía (3,9% frente a un 3,2%) en la expansión mundial del PBI, ubicándose en segundo lugar detrás de las manufacturas (4%), y por encima de las industrias del cuidado de la salud (3.1%), tecnologías de la información y servicios financieros (1.7%).



"La confianza está volviendo y estos meses de parálisis hicieron que la industria se preparara muy bien adaptándose a la nueva forma de viajar pospandemia: destinos cercanos, combinando trabajo (remoto) y placer, en familia y en búsqueda de naturaleza", enfatizó.



Por supuesto, explicó que todo ello desarrollando protocolos y digitalizando procesos para acelerar la recuperación.



Bariloche, uno de los destinos locales más elegidos



Estos datos del índice inverTUR del Clima de Inversiones en Turismo de la Comunidad de Inversiones de América Latina fueron el resultado de una consulta a 166 representantes de inversores, fondos de inversión, banca, desarrolladores, brokers, gestores de activos (líneas aéreas, cadenas hoteleras, cruceros, parques), consultores y líderes del sector público.



"Como describió una periodista española, estamos volviendo a los 80, viajando en auto, en familia y a destinos cercanos; estamos volviendo a las bases y en la industria estamos volviendo a dimensionar y poner en valor el rol del turismo nacional (interno) como motor de desarrollo para nuestras economías", detalló.



De vuelta a los números, que explican entre otras razones el porqué 6 de 10 representantes de los distintos sectores evalúan como "Mejor o Mucho Mejor" invertir en turismo en América Latina los próximos 4 años, el turismo nacional -argentinos viajando por argentina- representó el 60% de los 15 mil millones de dólares de contribución a la economía argentina.



Entre tanto, 7 de 10 dólares del gasto turístico global se hace en viajes nacionales (internos); 9 de 10 viajes en América del Sur se originan en la misma región (1 de 10 es internacional); 8 de 10 viajes en América del Sur son nacionales (internos, dentro de cada país); y según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, 7 cada 10 dólares del gasto turístico global provienen del turismo interno, casi 2.5 veces el internacional.



Por ejemplo, en el caso particular de la ciudad de Buenos Aires, de los 10 millones que cada año la visitan, 8 millones son argentinos, 2 millones extranjeros."todo esto nos indica que el Nuevo Después trae una gran oportunidad para las economías regionales y para nuestra integración regional", auguró.

Y esto es justamente una oportunidad para las segundas o terceras ciudades que antes "no estaban en el mapa" -graficó- de los destinos más elegidos como Iguazú o Bariloche -, en el país, y Miami, Madrid y Barcelona, en el exterior.



"Las consideradas segundas o terceras ciudades pasarán a ser primeras y tenemos la oportunidad de conectar más y mejorar nuestras comunidades y flujos de inversión en nuestros países: brasileños invirtiendo en Argentina, argentinos en Uruguay, chilenos en Argentina y Perú, peruanos en Colombia y Ecuador, Panamá y México, y todo viceversa, potenciando negocios e inversiones de triple impacto", subrayó Alem.



Pero para esto también tienen que darse entre otras circunstancias -reconociendo los efectos desalentadores de la pandemia que golpea también el poder adquisitivo de los viajeros- una buena conectividad.



"Sin conectividad estamos perdidos, pero tienen que cambiar mucho y se está haciendo", reconoció en cuanto a flexibilizar, ser menos estrictos en cuanto a perdidas y penalidades por cancelaciones.



"La idea es que el viajero recupere la confianza en viajar, y si por algún motivo tenga que cambiarlo, se le otorguen todas las posibilidades para poder hacerlo", remarcó.



Destacó finalmente la importancia del turismo que representa el 3,7% del PBI del país, con 15 mil millones de dólares de ingresos, generando 1,2 millones de empleos y constituyéndose en el cuarto sector exportador del país.