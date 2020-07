Cómo se comportan los viajeros del sector Lgbtq+ ante la pandemia

Un estudio realizado entre el 14 y el 19 de mayo por una de las principales investigadoras de mercado del sector en los Estados Unidos reveló que un 72% de los viajeros de la comunidad canceló sus vacaciones este año por la Covid-19.



En la primera reunión "puertas abiertas" de la Red Federal de Turismo Lgbtq+, que convocó a representantes de los sectores público y privado de todo el país, se dieron a conocer los resultados de un estudio realizado entre el 14 y el 19 de mayo por una de las principales investigadoras de mercado del sector en los Estados Unidos, que reveló que un 72% de los viajeros de la comunidad canceló sus vacaciones este año por la Covid-19.



"Este informe de Community Marketing & Insights (CMI), que elegimos compartir con todos nuestros destinos y asociados, tiene relevancia en tanto que el mercado norteamericano es el segundo en importancia luego del mercado brasileño, cuando hablamos de turistas internacionales Lgbtq+ que nos visitan", explicó el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Lgbtq+ de Argentina (Ccglar), Pablo De Luca.



El trabajo liderado por el investigador Thomas Roth, con 30 años de experiencia en el sector, abarcó un universo de 887 hombres cisgénero, gays y bisexuales; 794 mujeres cisgénero lesbianas y bisexuales; y 183 personas de la comunidad trans-travesti y personas no binarias de 50 estados del país del norte, y 10% de Canadá.



El rango etario de los participantes comprendió a encuestados de entre 20 y 70 años desagregados por generación: 702 Millennials (incluye Generación Z de más de 20 años); 599 Generación X; y 563 Baby Boomers, sin incluir Boomers de más de 70 años.



"La investigación intenta comprender como es la planificación de esos viajeros más frecuentes en sus viajes de ocio y vacaciones, es decir, aquellos participantes que tomaron vacaciones de una o más noches durante 2019, pero que no intenta comparar las respuestas con la población heterosexual", dijo De Luca.



De acuerdo al estudio, el 49% de los participantes tuvo un impacto financiero negativo a causa de la Covid-19, y aún así, el 69% indicó un deseo "reprimido o contenido" extremo o moderado de viajar nuevamente por vacaciones o placer.





El 72% de los viajeros del sector ya han cancelado vacaciones en 2020 debido a Covid-19, "un número impresionante y desafortunado que demuestra la enorme pérdida de ingresos para la industria de viajes" de un sector percibido "como uno de los primeros en recuperarse tras la pandemia", subrayó De Luca.



A pesar de esta situación, un 68% respondió que planean realizar al menos un viaje de vacaciones con estadías en el resto de 2020, y el 42% dos o más viajes de vacaciones.



Un dato curioso que se desprende del estudio revela un "notable y creciente interés" en unas vacaciones "más largas" en automóvil para 2020, "de aquellos que aún no se sienten cómodos viajando en avión", agregó.



Por otra parte, solo el 10% indicó sentirse "muy" seguro y cómodo de alojarse en un hotel, y la mayoría indicó que tomaría precauciones adicionales, como distanciamiento físico, al visitar un establecimiento, además de identificar varias precauciones que los hoteles podrían implementar en sus protocolos de atención.



"Para el futuro cercano, los viajeros Lgbtq+ se sienten más seguros y cómodos participando en actividades en espacios al aire libre y sin multitudes, que están disponibles en todos los destinos, incluidas las grandes ciudades", precisó.



Agregó que en este punto, "remarcamos que en los destinos urbanos es posible que necesitemos repensar nuestros mensajes de corto plazo, enfocándonos en experiencias y atracciones al aire libre, parques urbanos, visitas enfocada en riqueza arquitectónica, y barrios notables",



La Red Federal de Turismo Lgbtq+ comenzó siendo un vínculo entre distintos referentes de provincias, municipios de ciudades de todo el país, y referentes del sector privado, con eje en la Ccglar, que este año cumple una década de existencia.





Durante la reunión, donde se anunció el lanzamiento de una campaña mundial para declarar al 10 de agosto como Día Internacional del Turismo Lgbtq+, el secretario general del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Ricardo Sosa, ratificó "el apoyo total del organismo" a la Cámara y subrayó que "vamos a profundizar el trabajo que venimos realizando en conjunto", además de adelantar que se creará "el primer observatorio económico Lgbtq+ del mundo".



"Lo que buscamos es tener una presencia muy fuerte en el país, en la mayor cantidad de destinos, que la capacitación y sensibilización sea una constante para recibir turistas de este segmento, además del trabajo hacia afuera con la promoción en el exterior", agregó.



Participaron del encuentro representantes de la ciudad de Buenos Aires, de la Costa Atlántica, de las regiones Patagonia, Litoral, Norte y Cuyo, y de Aerolíneas Argentinas, el Grupo GEA, Accor Argentina, y Hertz Argentina, entre otras empresas por parte del sector privado.