El turismo en Chaco se reactivará por rutas que no pasen por Resistencia

Entre las ofertas de naturaleza, aventura y astroturismo están los parques nacionales El Impenetrable y Chaco, y el singular Campo del Cielo, o Pigüen N'onaxa (en lengua quom), con sus cráteres y rocas caídas del espacio hace 4.000 años.

Por Gustavo Espeche Ortiz

(Télam)

Un campo de meteoritos y dos parques nacionales ponen a Chaco en una buena posición para el nuevo turismo pospandemia y su tendencia a espacios naturales abiertos, mientras las autoridades de Turismo diagraman accesos que no incluyan a Resistencia, por los casos de nuevo coronavirus que registra esa capital.



La diversidad de paisajes, flora y fauna de ambientes como los de los parques nacionales El Impenetrable y Chaco, y el singular Campo del Cielo, o Pigüen N'onaxa (en lengua quom), con sus cráteres y rocas caídas del espacio hace 4.000 años, son la base de la oferta de naturaleza, aventura y astroturismo



Rutas que llegan desde el sudoeste, por los límites con Santiagos del Estero y Santa Fe, en buenas condiciones para llegar a esos destinos y también de trasladar turistas de un centro emisor importante como Córdoba, son las opciones de acceso que baraja el Gobierno para cuando Chaco se abra a provincias vecinas.







De todos modos, la primera etapa -como ya ocurre en otros provincias- será para el turismo interior chaqueño y la exclusión de Resistencia y alrededores no generará inconvenientes a los habitantes de la provincia al trasladarse desde otros destinos, por encontrarse en un punto extremo del territorio,



Mientras el Gobierno busca controlar la situación sanitaria precisamente en Resistencia y el Gran Resistencia, que concentran un 80% de los casos de Covid-19 de toda la provincia, desde el Instituto de Turismo de Chaco ya se piensa "en el turismo del día después, que sería de un Chaco para chaqueños", explicó su presidente, Ariel Ybarra.







El funcionario dijo a Télam que esa manera de reiniciar la actividad "dará a los chaqueños la posibilidad de redescubrir la provincia y que se puedan reencontrar con la naturaleza, su cultura, la gastronomía típica, los pueblos originarios, los artesanos".



"La integración con otras provincias no necesariamente se tiene que dar con Resistencia", aclaró, aunque la ciudad sea tradicionalmente la principal vía de acceso, por contar con aeropuerto y el puente sobre el Paraná que la une a Corrientes.



Para esa integración, dijo que piensan "en la alternativa de corredores que integren, por ejemplo, el sudoeste del Chaco, con un flujo de turismo que puede venir del centro del país, como Córdoba, e integrar a ese corredor el Parque Nacional Copo, en Santiago del Estero, pasar a El Impenetrable y después al Bañado de la Estrella, en Formosa.



"Entonces -siguió- esos corredores que integran varias provincias y no pasan por ciudades capitales, pueden ser una alternativa sumamente válida, y por eso algunas de las obras de instalaciones enmarcadas en el Plan 50 Destinos (del Ministerio de Turismo y Deportes) de Nación, nosotros particularmente las estamos pensando para estos lugares".







Para el Plan 50 Destinos, por el que la Nación otorgará a cada provincia unos 60 millones de pesos para obras turísticas, Chaco tiene nueve proyectos que significan 14 obras, que apuntan a un abordaje territorial, con vista a la naturaleza y espacios abiertos.



Mediante esa iniciativa, Ybarra dijo que quieren "jerarquizar la localidad de Gancedo, acceso a Campo del Cielo; nuestro Impenetrable y, pensando en este corredor de naturaleza, fortalecer lo que tiene que ver con señalética turística y alguna cuestión vinculada a aguas termales, que tenemos en Presidencia Roque Sáenz Peña", segunda ciudad de Chaco.



Para llegar a Campo del Cielo, que se encuentra a 600 kilómetros de Córdoba capital y a 350 de Resistencia, dijo Ybarra que "hay rutas pavimentadas para ir a Presidencia Roque Sáenz Peña, que está en el centro de la provincia, y llegar a El Impenetrable; también se puede ir desde Campo del Cielo a El Impenetrable por caminos de tierra, pero eso ya en vehículos 4x4".







Sobre el parque de meteoritos, que es único en el mundo, contó que es producto de la explosión de un asteroide de unas 840 toneladas al entrar a la atmósfera, lo que produjo una lluvia de cuerpos celestes en ese área que ocupa también parte de Santiago del Estero.



Entre los cráteres y cientos de piezas de ese museo astral a cielo abierto, se encontró el segundo meteorito más pesado del mundo, de más de 28 toneladas y bautizado "Chaco"



De Campo del Cielo, el presidente del Instituto de Turismo dijo que "en Chaco hay una superficie de unas 100 hectáreas que se declararon reserva provincial, donde también está el Centro de Interpretación desde 2016", donde hay unos 300 meteoritos pequeños en exhibición y se organizan los paseos.



Por último, se refirió a otro atractivo de Chaco que es la gastronomía, sobre la cual comentó que "está compuesta por un mosaico de culturas, donde tenemos Litoral, con la influencia guaranítica, un Chaco de centro y sudoeste, vinculado con muchos pueblos gringos, inmigrantes que vinieron a Chaco".



En este último hay una gran fusión que genera platos, con "una influencia muy importante de Europa del este, o italianos y alemanes, y la cuestión gastronómica que tiene que ver con El Impenetrable, más relacionado al monte; entonces, ese mosaico termina reflejándose también en distintos tipos de gastronomía".