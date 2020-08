Lammens: "El turismo va a ser uno de los ejes de la reactivación económica"

El ministro destacó que la actividad, una de las más castigadas durante la pandemia, va a transformarse en uno de los polos del crecimiento económico cuando haya pasado la crisis sanitaria.

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, aseguró hoy que el turismo "va a ser uno de los ejes de la reactivación económica de la Argentina" y destacó la "fuerte inversión" que desde el Estado se está realizando para asistir al sector, "que en los últimes meses tuvo cero ingresos".



Lammens indicó que se está trabajando junto a las provincias de cara a la temporada de verano.



"Estamos convencidos de que, cuando esto pase, el turismo va a ser uno de los ejes de la reactivación económica de la Argentina, y así lo pensamos nosotros y el Presidente (Alberto Fernández), y por eso hacemos una inversión fuerte desde el Estado", subrayó el ministro.



Así lo expresó en declaraciones formuladas hoy a Radio Provincia, en las que indicó que “el turismo es una de las actividades más castigadas" por la pademia de coronavirus, "sino la más", y sostuvo que "la expectativa es buena por lo que se ve en otros lugares del mundo".



No obstante, indicó que se mira esas situaciones "con cautela porque ha habido rebrotes".



En tanto, al referirse al impacto de la pandemia en el sector del turismo, Lammens señaló que, desde el Estado Nacional, lo que hicieron fue “reasignar prioridades y eso se tradujo en términos presupuestarios".



"Lo que teníamos asignado a promocionar destinos argentinos en el mundo y en el mercado interno, lo reasignamos con la pandemia para volcar 53.000 millones de pesos en asistencia a empresas del sector y pequeños monotributistas, que en estos últimos meses tuvieron cero ingresos", apuntó.



Agregó que si bien la vacuna "da horizonte de previsibilidad" aún se desconocen los plazos que llevará eso, con lo cual desde el Estado se intenta "llegar a mayor cantidad de empresas y de gente”.



En tanto, de cara a la temporada de verano, indicó que se está trabajando junto a las provincias y que habrá “protocolos homologados por organismos internacionales".



Explicó que "son protocolos que establecen medidas con las que ya estamos conviviendo, como el distanciamiento social, tomar la temperatura, ser muy cuidados con la higiene personal, nuevos hábitos que hay que implementar a la hora de veranear.".



"No puede pasar volver a haber grandes aglomeraciones de gente en la playa con poca distancia hasta que no salga la vacuna", subrayó el ministro.



Se están verificando los protocolos sanitarios.



“Las provincias están trabajando muy bien en los protocolos, muchas viven del turismo como Villa Carlos Paz, Bariloche o Calafate, y entendemos que cinco meses sin ningún turista es un problema grave para todas las localidades", añadió.



Por otro lado, sobre la venta de los pasajes en avión enfatizó que "el 91% de lo vendido en 'hotsale' fue para turismo interno, lo que es una muy buena señal".



En relación a la fecha de reinicio de los vuelos, comentó que se trata de "una decisión que se va monitoreando día a día", pero reconoció que "es difícil poner fecha para una apertura”.



"Hay provincias que en 30 días no tuvieron casos y las pensamos para turismo y hoy están colapsadas de casos; el virus es tan impredecible que no podemos dar fecha", puntualizó.



En cuanto a la reactivación en un escenario de pospandemia, Lammens remarcó que desde el área tienen la "convicción de que vamos a ser uno de los países que mejor turismo va a tener después de la pandemia, por las posibilidades que tiene para ofrecer, de destinos de naturaleza".



"Tenemos muchos parques nacionales maravillosos y muchos que todavía no se conocen, va a haber muchas oportunidades", precisó.