Vecinos de Santa Rosa de Calamuchita se manifestaron por la vuelta del turismo

Un grupo de empresarios de transporte turístico, cabañeros, guías y propietarios de agencias se concentraron ayer en la rotonda de acceso a la localidad de Santa Rosa de Calamuchita para reclamar por la habilitación del turismo. También se hicieron presentes un grupo de choferes de la empresa Buses LEP que exigen el pago de sus salarios adeudados.

Los representantes turísticos aseguran que la situación se volvió insostenible tras seis meses de paralización total de la industria y pidieron que se los habilite a volver a trabajar, mediante la implementación de una apertura gradual de las actividades y comenzando con la recepción de turismo interprovincial.

«Hay muchos emprendimientos que si no se habilite el turismo ahora, no llegarán al verano. Decidimos manifestarnos para que nos escuchen porque no tenemos más resto»; expresaron.

En el mismo lugar, se concentraron varios choferes del servicio interurbano LEP que también solicitaron volver a trabajar y cobrar los sueldos que se vieron afectados por la pandemia. Muchos trabajadores debieron realizar «changas» durante la cuarentena para llevar un plato de comida a sus hogares y hay mucha preocupación.