Nación y sectores privados trabajan para que haya temporada

País. El Ministerio de Turismo y Deportes (Minturdep) trabaja para que haya temporada en los centros de veraneo, con la situación epidemiológica del coronavirus como variable final, mientras el sector hotelero-gastronómico dice estar preparado y espera definiciones sobre conectividad terrestre y aérea.

Sobre estas cuestiones convergentes para el ya cercano verano, la agencia Télam consultó a Inés Albergucci, subsecretaria de Calidad, Accesibilidad y Sustentabilidad del Ministerio de Turismo (Minturdep).

La funcionaria del Minturdep, quien oportunamente había manifestado que tras impulsar el turismo posible durante la temporada invernal, esa cartera trabaja ahora para que los destinos balnearios tengan su temporada de verano, advirtió que "nuestro norte y nuestra variable, que siempre define esto, es la situación epidemiológica".

"Entendemos que la reactivación va a ser primero dentro de nuestro país y, en este sentido, también se habla de este turismo de cercanía e interprovincial y demás", explicó Albergucci, y precisó que uno de los puntos de esa tarea se refiere "a lo que es transporte turístico, o sea aplicado a la actividad turística".

También advirtió que "hay un conjunto de factores a la hora de evaluar o no esta apertura, que no es solamente desde nuestra cartera" y puntualizó que "la posición del Ministerio de Turismo es entonces trabajar con las provincias y los municipios para que así ellos tengan algunas normativas o legislaciones que son propias y estas no contradigan las orientaciones que podemos brindar a nivel nacional". (Fuente: Télam)