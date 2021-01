Con el retorno del Tren a las Nubes, se lanzó la temporada de verano en Salta

La secretaria de Promoción Turística de la Nación, Yanina Martínez, estuvo presente en el lanzamiento oficial de la temporada de verano en la provincia de Salta y en el primer viaje realizado por el Tren a las Nubes desde el inicio de la pandemia.

“No se puede amar, no se puede promocionar, no se puede desarrollar lo que no se conoce. Nosotros queremos conocer y estar presentes para que las políticas públicas que impulsemos sean efectivas y acordes a las necesidades de los residentes de cada una de las localidades”, aseguró la secretaria durante el evento, acompañada por el ministro de Turismo y Deportes de la Provincia, Mario Peña.

El Tren a las Nubes es un ícono turístico de la provincia de Salta. En este contexto particular, y con estrictos protocolos con recomendaciones sanitarias, habrá una salida semanal que se realizará los sábados, con la intención de retomar en los próximos meses las tras salidas semanales habituales. Los y las turistas de todo el país que quieran visitar Salta deberán contar con el certificado Verano.