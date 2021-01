La Feria de los Artesanos, un paseo imperdible

Hace algunos días, se habilitó la Feria de Artesanos de Carlos Paz, un paseo imperdible para disfrutar de las creaciones de distribuidas en más de 150 puestos distribuidos en el centro de la ciudad. Se trata de una plan ideal para la noche cuando volvemos del río o bien para disfrutar de un día nublado. (MIRÁ EL VIDEO Y CONOCELA).

Los puesteros se ubican en el Paseo de los Artesanos (Las Heras y Leandro N. Alem) y en el Paseo D’Elía (ubicado junto al nuevo Puente del Centenario) y también es posible disfrutar de diversas propuestas culturales. Los emprendedores agrupados en la Agrupación Cultural Artesanos Independientes y la Asociación de Artesanos de Villa Carlos Paz) realizan producciones en cuero, vidrio, cerámica, cuadros, indumentaria y todo lo que se te ocurra.

La feria funciona de 18 a 1 de la mañana y complementa el trabajo de músicos, caricaturistas, estatuas vivientes, marionetistas y otros, que se ubican todos los días de 19 a 01 hs. desde el Reloj Cucú hasta la Av. Cárcano y por la mañana en los cinco principales balnearios de la ciudad.

Virginia es puestera y hace origami y filigrana de papel para formar diferentes figuras que llevaron su puesto a destacarse. «Uno va haciendo en la medida que se puede y luego arma. Lleva mucho tiempo y somos tres, mi hermana, un amigo y yo. Llama mucho la atención de los chicos porque hay superhéroes y animales que están hechos en 3D»; contó.

Paula Vázquez fabrica sahumerios artesanales con quebracho colorado, lapacho y quebracho blanco y dos veces por semana, hace su producción para luego vender en la feria. «A la gente le gusta mucho las cosas alternativas, menos tóxicas y es ideal para quienes desean aromatizar y purificar los ambientes. Es todo un proceso natural que hago y muchos me consultan»; explicó.

Algunos metros más allá, está el puesto de Enrique trabaja la madera de jacarandá y algarrobo para crear gauchos, indios equipos de mate y aseguró: «Se empieza por sacar la corteza y luego a tallar, me lleva mucho tiempo. Los más grandes me llevan veinte días hasta un mes, porque todo lo hago a martillo y maza. Las caras y mates se han más fácil. Tengo 70 años y empecé a los 15 años, y acá en la feria estoy hace 6 años. Las ventas mejoraron un poco el sábado y domingo, pero no vienen muy bien».

En el puesto de Patricia es posible encontrar duendes, hadas y faunos. En diálogo con EL DIARIO, expresó: «Siempre voy haciendo algo, algunos me llevan un día y los más grandes hasta una semana. Las ventas vienen bien, mucha gente se acerca a nos consulta y siempre se llevan algo».