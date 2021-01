Ya se controlaron más de 100.000 vehículos en el Operativo Vial de Verano

El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se acercó a la localidad de Dolores donde agentes y fiscalizadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de la Comisión Nacional de Regulación en el Transporte, realizan controles de seguridad vial al transporte automotor de pasajeros y de cargas.

En lo que va de la temporada, en un contexto con baja circulación de autos debido a la situación provocada por el Covid-19, los agentes de la ANSV y la CNRT ya fiscalizaron presencial e individualmente más de 103.000 vehículos y labraron más de 4.500 infracciones.

El Operativo Vial de Verano 2021 del que participan la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismos dependientes del Ministerio de Transporte, reviste un carácter sumamente federal, con controles a lo largo y a lo ancho de todo el país.

Siguiendo esa línea, se lleva adelante un control de seguridad vial al transporte automotor de pasajeros y de cargas en la ciudad de Dolores en forma conjunta entre CNRT y ANSV.

Asimismo, el Ministro Meoni continuó: “Llevamos más de 100 mil vehículos controlados, entendiendo también que buena parte de la gente se está cuidando que es lo más importante. No solamente hay que resaltar el hecho de ser punible, no es que estamos haciendo infracciones, lo que estamos haciendo es controles tratando de que la gente incorpore como cultura el uso del cinturón de seguridad, el no exceso de la velocidad, no conducir si se tomó alcohol, y afortunadamente encontramos que la mayoría de la sociedad lo está cumpliendo”.

Mientras que Carignano, director de la ANSV, se expresó diciendo “estamos trabajando en todo el país en prevenir los principales factores de riesgo en siniestros viales. Esto es el alcohol, la velocidad, el cinturón de seguridad y el uso de casco, llevando un mensaje a la gente de que con pequeñas acciones que hagamos, la situación de muertos y heridos por siniestros viales puede cambiar drásticamente”. Y respecto a acciones puntuales destacó: “Pusimos los controles de alcoholemia como eje central en toda la Costa Atlántica, estamos llevando un camión con pantalla gigante para concientización, también trabajando en los bares con el programa Conductor Responsable, estamos haciendo controles en todas las rutas y esta es la forma en que el resultado llega, trabajando”.

Cabe destacar que respecto a los controles realizados hasta el momento en una etapa enmarcada por la pandemia que ocasionó el Covid-19, por la Comisión Nacional de Regulación en el Transporte, durante el mes de diciembre del 2020, en todo el país se registraron un total de 51.161 controles (41.352 en transporte de cargas y 9.809 en transporte de pasajeros), y en 2.208 de ellos se encontraron infracciones. Además, fueron retenidos 507 vehículos que no estaban aptos para circular.

Puntualmente en Mar del Plata, en el mismo mes se registraron un total de 1.743 controles y en 74 de ellos se encontraron infracciones. Además, fueron retenidos 6 vehículos que no estaban aptos para circular.

Mientras que, en cuanto a los controles realizados hasta el momento por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se realizaron 673 operativos en los cuáles se controlaron 52.015 vehículos y hubo 2.530 infracciones labradas, dentro de la cuales la infracción más detectada fue el exceso de velocidad con 421 infracciones por dicho motivo.

OPERATIVO VIAL DE VERANO 2021

El Operativo del que participan la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), cuanta con tres ejes fundamentales: la fuerte presencia federal, los controles de mayor calidad, con el objetivo de prevenir siniestros viales y cuidar a todos los argentinos y argentinas.

Para ello, a lo largo y ancho del país, se cuenta con casi 700 agentes, más de 300 móviles, sumados a motos, camiones, drones, alcoholímetros, alómetros, PDA –dispositivos electrónicos que permiten hacer las fiscalizaciones en forma digital- y radares.

Los pilares del operativos son el uso del cinturón de seguridad, tanto en autos particulares (conductores y acompañantes), como en micros, en función de la obligatoriedad de que todos los ómnibus de larga distancia tengan cinturón en todos los asientos; fuertes controles de alcoholemia tanto de día como de noche, sumados a actividades para concientizar; control velocidad apoyados con los radares, mientras que también se realizan trabajos con banquineros para poder hacer control y sanción in situ; y el uso de casco en motos, tal como hizo a lo largo del año.