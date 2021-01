¿De dónde vienen y qué buscan los turistas?

La ciudad de Carlos Paz vive una temporada atípica y alcanzó una ocupación promedio del 40% durante la primera quincena de enero. La industria turística con sus hoteles, locales gastronómicos y teatros comenzó a mostrar signos de recuperación luego de la cuarentena, el fin de semana pasado ingresó una importante cantidad de turistas y se espera alcanzar un pico durante esta semana.

Un relevamiento de la Secretaría de Turismo, permitió conocer que residentes de la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Santa Fe y cordobeses son quienes se abocaron masivamente a la ciudad, con una estadía promedio de cuatro días y que en su mayoría, eligieron casas y departamentos para alojarse.

El secretario de Turismo, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, manifestó: «Han pasado los primeros quince días del mes de enero, el balance es positivo y tenemos que valorar también la posibilidad de tener una temporada. Creo que eso ha sido positivo para todos y ha traído tranquilidad, en estos primeros quince días hemos tenido un promedio de ocupación de un 40%. Si bien es baja en relación al 2020, no hay forma de comparar una temporada con la otra».

«Tener un 40% de ocupación para nosotros es bueno. Haciendo un pequeño análisis, la procedencia de los turistas estuvo marcada por la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba Capital, el interior de Córdoba y luego algunas provincias como Entre Ríos, Catamarca y Jujuy. Alrededor del 60% de los turistas tienen edades que oscilan entre los 26 y los 50 años y el resto, de 60 años hacia arriba. Tenemos una marcada tendencia de jóvenes en estos primeros días y el medio de transporte más utilizado ha sido el automóvil en un 80%. El resto se traslada en micros y en menor medida, en transporte aéreo»; agregó.

Consultado sobre el tipo de alojamiento que buscan los turistas, Boldrini explicó: «El tipo de alojamiento estuvo repartido, casas y departamentos es lo que mayor demanda ha tenido. La segunda semana de enero, se incrementó también la cantidad de plazas de hotelería y lo estamos concientizando a los turistas, pidiéndoles que no contrae alojamientos no registrados. Estamos trabajando con la hotelera contra la informalidad y queremos hacerle entender al turista, que si uno contrata un alojamiento no registrado, no tendrá la seguridad ni la contención del Estado. El departamento y la casa de alquiler no cumple con las medidas sanitarias y por eso, estamos siendo muy claros con respecto a esta situación».

«En hotelería, los complejos de 3 y 4 estrellas han sido los más buscados y en menor medida, de 3 y 2 estrellas. Tenemos un promedio de veinte hoteles que no han abierto sus puertas, pero sabemos que aquellos que están funcionando necesitan de la continuidad de la temporada y recibir más turistas»; añadió.

En cuanto al movimiento en teatros y locales gastronómicos, el secretario informó: «Se vienen trabajando bien, gastronomía es lo primero que se reactivó y por supuesto, algunos rubros trabajan mejor que otros. Y lo que es teatros, lo que todos conocemos, hay algunas obras que están liderando la venta de entradas y yo confío en que iremos de menos a más. Todavía la gente tiene miedo de salir y entrar a alguna sala, pero los teatros están trabajando al 50% de su capacidad y necesitan sumar funciones».

Con respecto a las medidas sanitarias y la conducta de los turistas, el funcionario destacó: «Nosotros constantemente estamos apelando a la responsabilidad social, no podemos echar la culpa siempre a los jóvenes, todos somos responsables. Los padres también debemos hacernos cargo de las conductas de nuestros hijos y ayudar a concientizarlos sobre el momento que estamos viviendo. Donde vemos un desmadre, el personal que están trabajando en la vía pública -de forma amigable- interviene para desarticular esa situación y por eso, hemos reforzado la presencia en balnearios, la peatonal y la costanera».