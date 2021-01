Los personajes más desopilantes de Carlos Paz: ¿Cuál es tu favorito?

Después de un año de incertidumbre, la temporada de verano arrancó con todo y la peatonal de Carlos Paz se vio colmada de los personajes más diversos, desopilantes y llamativos. Son los encargados de contagiar la alegría a los vecinos y turistas, se dedican a distintos rubros y despliegan sus talentos para captar la mirada de los curiosos.

Algunos están inspirados en personajes famosos, como el caso de Peppa Pig, que concentra la atención de los más pequeños. Algunos metros más allá, está el mariposón gigante de ojitos cariñosos que despliega sus alas invitando a la gente a ingresar al teatro o la enorme Blancanieves, que tierna y seductora elogia a quienes pasan a su alrededor.

Uno de los más extravagantes es el Chico Cono de Papas (ojo, no lo vayan a morder que no se come) que le pone todo el ritmo a la peatonal para atraer clientes a un local de comida rápida.

También hay un duende, que no es tan pequeño como uno espera, pero que igual se las ingenia para meterse entre la gente e invitarlos a que conozcan el Paseo de los Artesanos.

Pero no todo es alegría y diversión. Los zombies de la Walking House (inspirada en la serie The Walking Dead) van de un lado al otro, como pueden, casi arrastrándose, para promocionar el atractivo entre los jóvenes. Otro de los preferidos, es el Hombre Araña, que no se baja nunca del techo del trencito y es protagonista de cientos de fotografías en cada noche.

Hay otros no pasan desapercibidos y podés encontrar en una noche de verano en el centro carlospacense, como una Hada encantadora o el Hombre Cu-Cú y muchos más. Te invitamos a que los conozcas y nos cuentes cuál es tu favorito.