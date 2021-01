Carlos Paz: Nación y Provincia trabajarán para que haya turismo todo el año

Los empresarios turísticos de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla mantuvieron un encuentro con la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez; el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés; la presidenta del Consejo Federal de Turismo, Claudia Grynszpan y el intendente Daniel Gómez Gesteira para avanzar en políticas conjuntas que permitan sostener la actividad turística en plena pandemia.

Tanto la Nación como la Provincia reconocieron la importancia del turismo como motor de la economía de la Argentina y las sierras cordobesas y expresaron su deseo de mantener el turismo sin restricciones durante todo el año.

Si bien reconocieron que todo dependerá de la situación sanitaria, apelaron a la responsabilidad social para evitar que haya un brote de contagios y anunciaron algunas medidas que se implementarán para sostener el sector después de la temporada.

Yanina Martínez, secretaria de Turismo de la Nación hizo referencia al trabajo con el sector privado y expresó: «Quiero agradecer a los cordobeses y cordobesas por recibirnos en la provincia, se nota que hubo un crecimiento muy importante. Estamos viviendo un momento muy especial, nos encontramos en esta villa veraniega de Carlos Paz, una ciudad que no venía hace seis años porque tuve la posibilidad de estudiar en Córdoba, tengo familiares y amigos y he venido en muchas oportunidades. En una recorrida que hicimos ayer con Sebastián (Boldrini) me sorprendió el crecimiento que ha tenido la ciudad, un crecimiento notable y una comunidad que trabaja con la intendencia y el sector privado».

«La actividad turística es muy importante. Este año el turismo ha estado presente, pero en pandemia. Se paró la actividad pero no la gestión del sector público ni privado, que ha estado trabajando de una manera titánica. Hicimos alianzas estratégicas para contener y sostener algo vital para nuestro país: las fuentes de trabajo. El Estado nacional ha estado muy presente en todo este proceso, por ejemplo, con el ATP que estuvo hasta diciembre, que representó el 78% en beneficio de la industria turística. Nación, Provincia y Municipio hemos trabajado juntos para salir adelante»; dijo.

«Sabemos que es una ciudad donde predomina la juventud, le pido a los jóvenes que se cuiden y sean responsables, piensen en sus abuelos y abuelas, en sus padres, tratemos de que se cumplan los protocolos. Diviértanse sanamente, pero sigan cuidándose. Yo tuve Covid y la pasé muy mal, seamos solidarios y logremos que la actividad turística pueda realizarse en esta nueva normalidad. Valoremos esta oportunidad que tenemos»; reconoció Martínez.

Por su parte, el intendente Daniel Gómez Gesteira destacó: «Es un momento muy importante para la ciudad, hemos tenido una nutrida agenda hoy vinculada a la temática que nos preocupa y una temporada donde surgieron muchas dudas e incertidumbre, hasta que surgieron los esquemas y protocolos sanitarios. Siempre se tuvo la voluntad de garantizar la temporada que es muy importante para los municipios turísticos de Córdoba, un motor para la economía. Se entendió que la temporada debía existir y necesitamos la responsabilidad de todos los actores para sostener esta decisión, de sector público y privado y también de los turistas que nos visitan. El turismo es necesario después de un año tan difícil y muy importante para nuestra economía».

A su turno, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Esteban Avilés, reconoció: «El sector privado de Carlos Paz y la región tenía muchos interrogantes y lo importante es que se trabajó mucho con el ministro Matías Lammens para legitimar cada programa y acción. Ha sido un proceso muy complicado, desde los varados, los repatriados, la capacitación y los protocolos, todo en un tiempo muy corto y se ha visto el resultado. Hoy estamos caminando una temporada muy esperada que se logró con un trabajo entre todos los estamentos, debemos contenerla, cuidarla y profundizar la responsabilidad sanitaria».

«Es muy importante mantener saneados nuestros territorios, Córdoba ha sido reconocida a nivel regional, nacional y mundial como un Destino Seguro y cada una de las ciudades hizo un trabajo muy importante con los protocolos. Quiero destacar también el rol del gobernador Juan Schiaretti, trabajando permanentemente y legitimando políticas públicas y del COE Central, con la mirada sanitaria que se necesita para cuidar la temporada»; completó el funcionario provincial.