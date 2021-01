Carlos Paz en alerta: El mayor peligro es el desborde de los balnearios

Tras viralizarse imágenes de lo ocurrido ayer en Santa Rosa de Calamuchita y días atrás en Mayú Sumaj, donde cientos de jóvenes se concentraron en los principales balnearios sin respetar el uso del barbijo ni el distanciamiento social, este fin de semana se reforzarán los controles en la ciudad de Carlos Paz. Se espera una importante ocupación turística para los próximos días y el mayor riesgo se encuentran en el desborde de las playas ubicadas sobre el río San Antonio.

Pese a que el gobierno nacional elaboró un protocolo específico para los balnearios, al igual que ocurre en la Costa Atlántica, sin la colaboración de vecinos y turistas es una tarea casi imposible evitar que haya multitudes reunidas en zonas como Playas de Oro, El Diquecito o El Fantasio.

Las redes sociales se vieron inundadas el fin de semana pasado de imágenes, donde era evidente el incumplimiento de las medidas de bioseguridad (dispuestas por la pandemia de coronavirus) en sectores característicos de la ciudad.

En medio del incremento de casos que obligó a varias provincias a restringir la circulación nocturna, el gobierno provincial decidió apostar por una temporada de verano sin restricciones pero se apela a la responsabilidad social.

A su vez, desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz están diagramando acciones para tratar de regular la cantidad de personas que concurran a los ríos. Aunque lo cierto es que hay preocupación por el aumento de casos positivos y la irresponsabilidad que muestran, mayoritamente, grupos de jóvenes de entre 18 y 23 años.

Lo ocurrido ayer en Santa Rosa de Calamuchita, encendió todas las alarmas. Una marea de jóvenes copó el balneario El Puchuqui, donde pese a los intentos por dispersar a los jóvenes, los efectivos policiales se vieron superados en cantidad. Hoy, el intendente Claudio Chavero dispuso la clausura del lugar en vistas al afluente turístico que se espera para este fin de semana.

A su vez, días atrás, se difundió en redes sociales un video grabado en un parador de Mayú Sumaj donde podía verse a una importante cantidad de personas que disfrutaban de una tarde de sol sin el más mínimo respeto por las disposiciones tomadas en el marco de la pandemia.

Hay dos sectores de la ciudad que resultan críticos desde el punto de vista epidemiológico: la peatonal en horas de la noche y los balnearios, por lo que la premisa tratará de concientizar a los visitantes sobre la importancia de mantener cierta distancia, circular con barbijo y el lavado frecuente de manos. Del cumplimiento de estas medidas, dependerá el éxito de la temporada.

¿Qué medidas se tomaron en los balnearios?

«Empezamos el operativo verano en diciembre con una serie de acciones iniciales y algunas cuestiones específicas por la situación de COVID y los protocolos. Hemos montado en los balnearios al igual que en los espacios públicos como la costanera y el centro, un total de catorce puestos con personal del municipio, de Seguridad Urbana, de la Secretaría de Desarrollo Social y personal de Turismo que son los informantes. Además están los guardavidas instruidos para ir haciendo los controles necesarios, evitar aglomeraciones y garantizar que se cumplan los protocolos»; manifestó el secretario de Gobierno, Darío Zeino.

«Se han dividido los balnearios por tramos y hemos implementado además el uso de las banderas rojas, amarillas y verdes que indican la capacidad de densidad de ocupación de las playas. La verde indica cuando hay capacidad de que sigan ingresando personas a las playas, la amarilla cuando se va llenando y la roja, cuando ya no hay más capacidad y está al límite la densidad de ocupación de personas. Por supuesto, todo depende de la responsabilidad del turista y el vecino que se acerca al lugar y usa las playas, las mesas y el estacionamiento. Como ocurre en el mar, si hay bandera roja para meterse al agua y uno lo hace, entonces también es responsable de lo que pueda suceder»; explicó el funcionario.

«Si hay una concurrencia muy importante, aún con todos estos mecanismos de control, resulta muy difícil lograr que las personas respeten todas las medidas de bioseguridad, uso de barbijo, distanciamiento y que permanezcan en sus grupos y no se mezclen. Esta situación se agrava durante los fines de semana, así que pedimos que entre todos cuidemos la temporada. Debemos evitar las actividades no autorizadas y aprovechar esta oportunidad que hemos tenido. Otras provincias tuvieron que restringir la circulación y es un llamado de atención, aunque Córdoba no haya tenido que restringir»; completó.