Casa Bamba, un mundo de cascadas y hoyas

A solo 30 km de la ciudad de Córdoba, y a orillas del Río Suquía, la comuna de Casa Bamba nos espera con su paisaje agreste y su innumerable cantidad de hoyas y cascadas.

En tren por las Sierras Chicas de Córdoba

En la estación de tren comienza nuestra aventura. Después de unos 800 metros por el tendido de las vías, poco después de pasar junto a la piedra con la inscripción: “acá se cobijó el Indio Bamba junto a María Magdalena. La luna bendijo su bello amor que anidó los sueños de cuatro hijos en este lugar” y enmarcados por el paisaje de las sierras y el río, entramos al sendero que nos llevará hasta nuestro objetivo.

Remontamos el arroyo entre cascadas y hermosa vegetación. Vamos aprendiendo y disfrutamos de nuestro bosque nativo. Todo es fotogénico: los colores, las cuevas, el arroyo cristalino. Disfrutamos del relato de la emocionante leyenda del indio Bamba, que vivió y murió en este lugar allá por el siglo XIX.

Y así, sin darnos cuenta, llegamos a la cascada Las Violetas, o como algunos la conocen: “cascada Indio Bamba”, una caída de agua de unos 7 metros que forma una olla cristalina. Deslumbrante e imponente, sus aguas frías te tientan a darte un refrescante baño.

Nos sentamos a disfrutar de nuestro almuerzo en medio de un paisaje imponente oyendo tan solo el susurro de la cascada.

Después de nuestro picnic, emprendemos el regreso, otra vez entre bromelias, helechos, piquillines, el arroyo y los pequeños oasis que la naturaleza nos brinda, volvemos a deleitarnos con el increíble paisaje de Casa Bamba.

Es un recorrido ideal para hacer en familia. Se recomienda usar ropa cómoda, zapatillas con muy buena suela, mochila para llevar las pertenencias, abrigo o rompe viento, agua, toalla, almuerzo liviano y merienda de marcha (frutas secas, cereales, etc).

Silvia Blejer: “Me resultó muy impactante hacer una caminata como lo hacemos habitualmente por hermosos lugares como los tantos que tiene Córdoba pero en este caso ligado a una historia tan particular que forma parte de nuestras leyendas nativas. Del paisaje en si me encantó, me llamó mucho la atención descubrir a pasos de la ruta ese paisaje tan verde tan fresco con enorme cantidad de cascaditas para finalmente llegar a la cascada de las violetas y sumado a todo eso la dicha de haberlo compartido con mi hijo que también lo disfrutó muchísimo”.

Datos Técnicos

Punto de encuentro: Estación de tren Alta Córdoba.

Tiempo aproximado: Desde las 07:30 a 18:00 horas.

Dificultad: Baja.

Público recomendado: Para toda la familia.

Distancia: 6 km. (Trekking).

