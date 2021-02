La Asociación Hotelera confirmó que la ocupación de este fin de semana fue del 100%

Villa Carlos Paz. El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Carlos Paz (ASHOGA), Leonardo González, confirmó hoy que la ocupación durante el fin de semana largo en la ciudad fue del 100%.



«Este fin de semana estuvo completa toda la ciudad, todo lo que estaba disponible se ocupó. Todas la habitaciones que había se vendieron, podemos decir que hubo un 100% de ocupación», afirmó González.

«La gente dentro de los hoteles viene respetando en líneas generales los protocolos. Antes que empezará la temporada, unos 25 hoteleros decidieron no abrir, no quiere decir que cerraron, decidieron no abrir por una cuestión que no se sabía bien qué iba a pasar, ese miedo los hizo retroceder. Después, de a poco, cuando empezó la demanda muchos decidieron abrir nuevamente los fin de semana», dijo el titular de ASHOGA.