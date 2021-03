La pasión por el rally vuelve a las sierras cordobesas

La ciudad de Villa Carlos Paz volverá a convertirse en epicentro del Rally Argentina, la competencia automovilística mundial que despierta pasión entre los cordobeses y que retornará este año a las sierras. Tras haberse suspendido la fecha prevista para el año pasado por la irrupción de la pandemia, del 16 al 18 de abril, los motores volverán a rugir en Córdoba.

También se correrá el Rally Codesur y el Rally Argentino, por lo que los pilotos latinoamericanos se medirán al lado de los protagonistas del campeonato de WRC.

Serán ocho pruebas especiales que se disputarán en la Provincia de Córdoba. El Parque de Asistencia funcionará en la costanera del lago San Roque y la acción comenzará el 16 de abril con el Súper Especial de Villa Carlos Paz, que se correrá en un trazado de 1,10 KM. en horario diurno.

Según pudo conocerse, el sábado se disputará el tramo Agua Fría– La Candelaria (PE2/4 – 24,96km) y San Gregorio– Cuchilla Nevada (PE3/5 – 23,50km) en dos pasadas. La jornada culminará con el Súper Especial Parque Temático (PE6 - 6,04km – 2 vueltas) en Costa Azul, en donde los pilotos largarán de a dos y en simultaneo.

El domingo, en tanto, la carrera finalizará con el mítico Copina– El Cóndor (PE7 – 16,43km) y Giulio Cesare– Mina Clavero (PE8 – 18,90km), completando un total de 137,39km de especial y un total de 689,68km.

«Se están definiendo los distintos permisos del Ministerio de Turismo de la Nación, que va a interceder en el ingreso aduanero de los distintos equipos. Vamos a tener el Súper Especial en la zona céntrica con transmisión de Fox y ESPN para que la gente que no pueda acceder al lugar, lo pueda apreciar desde su casa. Estamos definiendo el tema del público, sabemos que no podemos tener la misma cantidad de gente que otros años y habrá una capacidad reducida. No queremos que la gente pierda el contacto y pueda disfrutar los autos de cerca»; expresó Sebastián Boldrini, titular de la cartera de Turismo, Deportes y Cultura de Carlos Paz.

«El día sábado, también vamos a tener un Especial en el Parque Temático de Costa Azul y después estarán los tradicionales tramos que sabe tener el rally en nuestras sierras. La semana pasada, empezamos las reuniones con distintos promotores y organizadores y este año, vuelve el rally a Córdoba. Será la edición Nº40 y es importante festejarla, pero también hemos confirmado una gran cantidad de eventos que harán que Carlos Paz siga convirtiéndose en un epicentro deportivo a nivel nacional»; completó.