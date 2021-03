El verano de la pandemia: Carlos Paz despide la temporada con saldo positivo

El balance de la temporada arrojó saldo positivo en la ciudad de Carlos Paz, al término de un verano que estuvo marcado por el contexto de la pandemia y que arrojó una ocupación promedio cercana al 45%. Los esfuerzos se orientan a lo que será abril con Semana Santa, la vuelta del turismo de reuniones y los eventos deportivos como el Rally Argentino.

Durante enero y febrero, hubo un buen afluente del interior de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe que se materializó en el éxito de la cartelera de teatros y la actividad comercial, gastronómica y hotelera,

«Córdoba fue la provincia más elegida a nivel nacional y fue un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado. Cuando todos decían que debíamos cerrar nuestras puertas, el intendente tuvo la visión y la confianza de apostar por el turismo y reactivar la ciudad. Se hizo un trabajo muy responsable que ha dado sus frutos»; expresó el secretario de Turismo, Sebastián Boldrini.

Ahora, se buscará mantener el flujo de visitantes a lo largo del año y siempre y cuando, la situación epidemiológica lo permita.

Boldrini encabezó hoy una rueda de prensa, donde expresó: «Hacemos un balance positivo de la temporada, obviamente queda mucho por analizar pero lo que más pregonamos hoy es la continuidad anual de trabajo. Esa será la garantía para todo el sector privado de la ciudad. Este año eliminamos la encuesta en vía pública pero la hicimos en la oficina de Turismo, donde los turistas iban respondiendo diferentes preguntas. Más de 7500 mil personas participaron de la encuesta y eso nos permite hacer un análisis interesante en base a procedencia, edades, género y demás».

«Hubo un 53% de hombres y un 46,7% de mujeres esta temporada y el grueso de los visitantes tiene una edad promedio comprendida entre 26 y 50 años. La procedencia es uno de los puntos principales para orientar la promoción de la ciudad. El 39,5% de los turistas llegó de Buenos Aires (que se divide entre Capital Federal con un 6.3% y Provincia, que se lleva un 33,2%), luego Córdoba con un 20,1% (que se divide en un 13,7% correspondiente a Provincia y un 6,4% a Córdoba Capital) y en tercer lugar, Santa Fe con un 15,8% (que se divide entre un 9,9% de Provincia y un 5,9% de la ciudad de Rosario). El turismo cordobés ha sido muy bueno y clave para nosotros y desde diciembre ha comenzado a motorizar la economía de la ciudad»; destacó.

«El 97,3% llegó por vacaciones u ocio y en cuanto al medio de transporte, el 72% llegó en vehículos particulares, un 25,5% en ómnibus o micros de larga distancia y 1,1% en avión»; agregó Boldrini.

En cuanto al alojamiento, el relevamiento arrojó que un 41,5% del total de turistas que visitó la ciudad se alojó en hotelería y el resto en casas, departamentos y complejos de cabañas registrados. No obstante, se presume que hubo una gran cantidad de personas que se alojó en viviendas particulares que no se encuentran inscriptas.

Lo que hace a los teatros y el componen cultural de la ciudad, se elogió el cumplimiento de las medidas sanitarias en cada sala y el éxito de taquilla en medio de una temporada diferente y la convocatoria de las actividades en el Parque Estancia La Quinta. «Pudieron volver a trabajar los teatros, hicieron un gran esfuerzo los empresarios y el municipio en el control de los aforos»; expresó Daniel Grana, director de Cultura.

El presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Leonardo González, puntualizó: «En el mes de diciembre, teníamos mucho temor de lo que podía venir. A pesar de que no se dieron las cifras que necesitábamos, tenemos un temporada que nos sorprendió. Hubo gente que trabajo bien, otros muy bien y otros regular. Obviamente, no se trabajó como otros años y nos hemos visto sorprendidos. Al no tener la venta de agencias de viaje, hay todo un segmento de hotelería que perdió un gran caudal de ventas pero se compensó un poco con el turismo de cercanía. Vamos a apostar por la continuidad del trabajo durante los próximos meses, cumpliendo por supuesto con los protocolos sanitarios como se estuvo haciendo, lo que evitó que tuviésemos situaciones desafortunadas o casos de contagios masivos».

Por su parte, en representación de la Cámara de Turismo, Pablo Picotto, aseguró: «Fue una temporada buena, a Carlos Paz le fue mejor que a Mar del Plata y creo que fue una temporada de menor a mayor. La gente se animó a venir y se vio en el afluente que tenía la ciudad, ha sido una temporada aceptable para las condiciones que había en el mundo».

Finalmente, el intendente Daniel Gómez Gesteira consideró: «En el momento histórico y atípico que estamos viviendo, hemos dado un mensaje prudente y positivo. Las cámaras y asociaciones, el estado municipal, trabajó mucho para tener esta temporada y debemos lograr continuidad, porque el motor económico es el turismo. Esa visión que tuvimos ha sido positiva, así se demostró en la gastronomía, en hotelería y en los teatros».