Verano: Conducir tras tomar alcohol fue lo más multado en el país

El Ministerio de Transporte de la Nación, desde el 15 de diciembre hasta el 28 de febrero, la cartera nacional desarrolló el “Operativo Vial Verano 2021” en el cual controló en total 457.041 vehículos y realizó 20.587 multas por infracciones.

En este sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ASNV), cuyo director es Pablo Carignano, llevó adelante 3.962 operativos de fiscalización en distintos puntos del país, lo que permitió controlar 249.015 vehículos y realizar 10.726 multas.

Como principales motivos, los datos arrojaron que de las infracciones cometidas, 1.929 casos fueron por alcoholemia positiva, 1.559 por ausencia de Verificación Técnica Vehicular (VTV), 1.412 por falta de documentación, 1.180 por exceder los límites de velocidad, 1.163 por faltante de seguro obligatorio, 859 por no usar el cinturón de seguridad, 715 por no tener las luces encendidas, 382 por no poseer los elementos de seguridad obligatorios, 105 por no usar el casco, 12 por pasar un semáforo en rojo, y los restantes 1.410 casos fueron por otras causas.

En la misma línea, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), encabezada por José Arteaga, llevó adelante 208.026 controles a micros de pasajeros y transporte de carga, con un total de 9.861 infracciones y 1.624 vehículos retenidos a lo largo y ancho del país. En lo relacionado al transporte de carga, se controlaron 153.238 camiones, se confeccionaron 6.048 multas y se retuvieron 1.441 vehículos. A su vez en el transporte de pasajeros, la CNRT realizó 54.788 controles, con 3.813 multas y reteniendo 183 vehículos.

Asimismo, en el marco de las políticas públicas federales y equitativas que desarrolla el Gobierno Nacional, los controles se efectuaron en diferentes puntos estratégicos de la Argentina, tanto en la provincia de Buenos Aires (en donde se incluye la Costa Atlántica, La Plata, Mar del Plata, Hudson, Peaje Lima, Zárate, rotonda de Cañuelas); así como también en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Panamericana, Acceso Oeste, Dock Sud), en la terminal de Ómnibus de Retiro y en destinos puntos de todo el interior del país como son Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén, Jujuy, La Pampa, La Rioja, San Juan, Santa Cruz, entre otros.

Es importante remarcar que el “Operativo Vial Verano 2021” desplegó fiscalizaciones integrales en toda la Argentina, a través de controles de alcoholemia, elementos de seguridad, documentación, seguro, correcto descanso a quienes conducen el transporte de pasajeros, uso del cinturón de seguridad, entre los principales requerimientos, para reforzar la seguridad en la circulación vehicular de las rutas del país. Para lograrlo, el Ministerio de Transporte de la Nación, en conjunto con la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino con casi 700 agentes, más de 300 móviles, sumados a motos, camiones, drones, alcoholímetros, radares y dispositivos electrónicos que permitieron hacer las fiscalizaciones en forma digital.

También vale destacar la importante campaña de concientización que se viene desarrollando a través de las distintas entidades de transporte sobre el uso del cinturón de seguridad que se viene desarrollando, tanto para conductores como para acompañantes, en vehículos particulares como en micros de pasajeros y transporte de carga.

El Operativo Vial Verano 2021 abarcó desde el 15 de diciembre al 28 de febrero, y fue una herramienta central para controlar las rutas durante el verano, pero tanto la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) continuarán los operativos móviles en distintos lugares estratégicos a lo largo del año con el objetivo principal de cuidar, en materia de seguridad vial, a todos los argentinos y argentinas que transiten por el país