Mas de 4 millones de turistas visitaron Córdoba este verano

De acuerdo al relevamiento realizado por el area de Estadísticas de la Agencia Córdoba Turismo algo más de 4.100.000 viajeros visitaron la provincia durante los meses de diciembre 2020, enero y febrero de 2021.

Durante diciembre, mes en el que se realizó la apertura del turismo, se movilizaron medio millón de visitantes, mientras que en enero de 2021 recorrieron Córdoba algo más de 1.900.000 turistas, y durante febrero, donde el feriado del carnaval tuvo todas las plazas completas, se registraron algo más de 1.600.000 turistas.

En este sentido vale recordar que la apertura del turismo en Córdoba se llevó a cabo de manera escalonada; el 4 de diciembre comenzaron solo los cordobeses, el 18 de ese mismo mes lo hicieron los propietarios de inmuebles en Córdoba con residencia en otra provincia, y finalmente el 1 de enero se abrió el turismo a todo el país.

Si bien no es posible comparar esta temporada con la anterior por razones lógicas propias del contexto; -hubo alojamientos que no abrieron o lo hicieron de manera intermitente según la demanda, hubo menos camas disponibles por protocolos, o emprendimientos que cerraron sus puertas-, vale destacar que de diciembre a febrero el promedio de pernoctes fue de algo más de 4 noches y media, y el promedio de ocupación total en la provincia fue de algo más del 50%, con localidades que durante los fines de semana registraron más del 90% de ocupación promedio.

Respecto de la modalidad de alojamiento utilizada, del 100% de pernoctaciones, un 58% optó por la vivienda, algo más del 30% eligió hotelería (que incluye hoteles, residenciales, apart hotel, hostal, albergue y apart cabañas), casi un 10% campings y casi un 2% colonias de vacaciones. En muchos casos las colonias no abrieron sus puertas esta temporada.