Carlos Paz: Pasaron las vacaciones de invierno y esperan por los egresados

Los empresarios turísticos de Villa Carlos Paz vienen trabajando intensamente con el sector público para que haya temporada estudiantil y pueda reposicionarse la ciudad de cara al verano. Tras el balance de las vacaciones de invierno, muchos dueños de hoteles y restaurantes manifestaron cierto alivio y comienzan a prepararse para la llegada de los grupos de egresados a partir del mes de septiembre.

El empresario hotelero Pablo Picotto integra la Cámara de Turismo y destacó a EL DIARIO: «Nosotros estamos trabajando permanentemente con la Agencia Córdoba Turismo y con Esteban Avilés para garantizar la temporada estudiantil, sabemos que no va a ser como en otros años. Estamos arrancando de vuelta y al no haber clases presenciales, la venta de paquetes no es la misma. Hay viajes que tienen que reprogramarse desde el año pasado y vamos a tener la temporada estudiantil desde septiembre en adelante. Seguramente, habrá movimiento durante octubre, noviembre y hasta diciembre».

«Es muy importante reactivar los viajes estudiantiles y en ese sentido, venimos trabajando con la Secretaría de Turismo de Carlos Paz y con Esteban Avilés. Si recuperamos la estudiantil, podremos ir avanzando para tener una temporada de verano muy buena. Queremos poner a Carlos Paz en lo más alto, hay que ser optimistas y ojalá que tengamos un verano como en las mejoras épocas»; reflexionó Picotto.

Consultado sobre el movimiento del receso invernal, señaló: «La mayor ocupación la tuvieron los hoteles de cuatro estrellas y los fines de semana, llegaron a una ocupación del 95% de las plazas disponibles. Los alojamientos de tres estrellas también tuvieron un buen movimiento y se vieron completos durante los fines de semana. Es cierto que durante los días de semana, bajaba la ocupación y los hoteles de dos estrellas fueron quienes más sufrieron. Las vacaciones de invierno fueron muy buenas, tenemos que analizar el contexto que estamos viviendo. No había colectivos, ni vuelos chárter y tampoco contamos con grupos. La gente llegó en auto y se quedó en promedio unas tres o cuatro noches».

«Tuvimos mucho turismo de cercanía. Los primeros diez días de vacaciones, el 80% del turismo que vino a Carlos Paz provino de Córdoba y Santa Fe. Y en menor medida, de Tucumán, Mendoza y San Juan. Actualmente, seguimos con visitantes de Buenos Aires, aunque no hemos tenido el mismo afluente que otros años»; precisó el empresario.