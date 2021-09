Así fue el fin de semana «prueba piloto» en Carlos Paz

La ciudad de Carlos Paz tuvo un fin de semana «prueba piloto» de las nuevas flexibilizaciones, de cara a lo que será la inminente llegada de los egresados y la temporada de verano. Se amplió el horario de los comercios, el aforo de los locales gastronómicos y volvieron a trabajar los boliches.

Una gran cantidad de vecinos y turistas colmaron las calles carlospacenses y anoche, se alcanzó un pico de ocupación. El centro estaba como en sus mejores épocas y EL DIARIO dialogó con empresarios y comerciantes para conocer su valoración de lo que parece ser la «salida» de la pandemia.

El avance de la campaña de vacunación, la caída de los contagios diarios y la disminución del riesgo de circulación comunitaria de la Variante Delta, son factores claves para que las autoridades sanitarias hayan decidido flexibilizar las medidas.

Horacio Acosta es encargado de la pizzería Hipopótamo y expresó: «Esto del horario extendido es muy positivo, se nota gente en la calle y se ve que la gente tenía muchas ganas de salir. La primavera no trajo movimiento y se ve todos salieron este fin de semana, vemos muchos jóvenes y se nota que hay una reactivación económica en la calle. La gente viene y gasta sin problemas y creo que también favorece que los boliches estén abiertos hasta tarde. El clima está acompañando y la verdad que esperamos una temporada tremenda, ojalá laburemos muy bien todos. Lo necesitamos después de estar tanto tiempo parados. Vemos que algunos respetan el protocolo y otros no, mucha gente ha dejado de usar el barbijo y no le importa amontonarse».

Claudio trabaja en el bar Rock Me Beer y añadió: «Nos avisaron sobre la marcha de este cambio de horario, nos extendimos hasta las tres de la mañana y fuimos rearmándonos para atender a la gente. Debemos seguir respetando las restricciones a medida que avanzamos hacia la normalidad. En el bar, hacemos respetar las cuestiones sanitarias porque tenemos que seguir cuidándonos».

«Hemos visto mucha gente en la calle y vemos que había mucha necesidad de salir»; completó.