Alquileres temporarios, ¿cómo saber si están habilitados?

Villa Carlos Paz. Durante los meses de verano, miles de turistas eligen descansar en las sierras de Córdoba, más puntualmente en Villa Carlos Paz, y es una buena época para que aquellos que tienen casas de veraneo puedan hacer una diferencia económica, claro no faltan los oportunistas que ofrecen alquileres buscando estafar a los turistas.



Para evitar esto, existe un registro de alquileres temporarios en la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz, donde cualquier turista puede consultar por lugares habilitados e inmobiliarias.



“Durante todo el año tenemos un registro abierto, donde invitamos al ciudadano que trabaja de forma temporaria a que venga y se inscriba, aquel que tenga más de dos unidades habitacionales. Es un trámite muy simple y no tiene finalidad económica, solo de seguridad, no solo al que alquila si no al que va alquilar", señaló Sebastián Boldrini, secretario de Turismo, Cultura y Deportes.



“Lamentablemente las estafas siempre están, nunca faltan los oportunistas, es por eso que nosotros recomendamos al turista que lo haga a través de la Secretaria de Turismo o inmobiliarias que están certificadas y habilitadas”.



“Nosotros trabajamos con el área de Turismo en conjunto con Defensa Civil, donde se pide un pequeño plan de evacuación, donde hay detector de humo, matafuego, que todo el sistema eléctrico esté verificado por un profesional matriculado y eso permite dar tranquilidad al turista”.



En la página de la Secretaria de Turismo se puede consultar por los alojamientos habilitados www.villacarlospaz.tur.ar.