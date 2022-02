El cucú furor turístico en Costigliole, Italia

Villa Carlos Paz es reconocida en Italia por su mítico reloj cucú debido a que un artesano italiano que visitó la ciudad en 1978 quedó impactado por el mítico cucú carlospacense y prometió construir una réplica en su ciudad natal de Castigliole. Pasaron los años y recién en el 2014 pudo concretar la obra y hoy es furor turístico en la zona italiana de Saluzzo, a tal punto que organizaron una operación "selfie del cucú" con los alumnos de los colegios de la región.

Gianfranco Secco y el Cucú italiano. (Fotografía del diario "Corriere di Saluzzo.")

El diario "Corriere di Saluzzo" refleja en sus plataformas y en su formato papel el fenómeno que causó el reloj cucú italiano en su edición del 18 de marzo del 2021, donde Gianfranco Secco cuenta la historia.

"Recientemente se ha colocado en la zona deportiva un curioso reloj de cucú, cuyas dimensiones lo sitúan entre los más grandes de Europa. Tiene seis metros de altura, se levanta sobre una base de 3 por 3,5 metros y fue construido por Gianfranco Secco, un artesano que lo construyó con la ayuda de amigos y voluntarios y luego lo donó al Municipio.



En pocas horas ya se ha convertido en destino de turistas curiosos.

Se ha colocado pero no hay conexión a la electricidad y el mismo Secco quisiera completar el trabajo con una pequeña valla de madera.

La orientación del reloj también está en entredicho. Ahora está orientado a los colegios para que la luz del sol no lo dañe y sea más fácil hacer fotografías y ya ha comenzado la operación "selfie del cuco".

Gianfranco Secco cuenta cómo nació la idea del cuco: “Me inspiré en un reloj que admiré en 1978 en uno de mis tantos viajes alrededor del mundo, a Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba (Argentina) donde algunos parientes míos. Me prometí hacer uno similar para instalarlo en Costigliole, pero recién en 2014 me puse manos a la obra. Me alegra que pueda embellecer un centro neurálgico de nuestro país y convertirse en un punto de referencia sobre todo para los más pequeños”.

La nota firmada por el periodista Renato Chiapello hace hincapié en el éxito turístico del cucú italiano y de su origen en el cucú carlospacense.

Al respecto desde la Secretaría de Turismo de Villa Carlos Paz señalaron que se impulsa una iniciativa para estrechar vínculos con su par de Costigliole para planificar y promocionar un recorrido de relojes cucú.

La idea explicó el titular de la cartera Sebastián Boldrini surgió del interés que demuestran los visitantes por visitar y fotografiarse con los relojes en el mundo. "La estadística sobre la visita que tienen anualmente el reloj de cucú de Carlos Paz asombra."

La historia del cucú

Fue inaugurado el 25 de mayo de 1958 en una plazoleta entre la Avenida Uruguay, el Boulevard Sarmiento y la calle Cassaffousth y la construcción estuvo a cargo de los alemanes Carl Hans Plock (profesor de logística y metodología en la Universidad de Córdoba), Ulrich Schnaak y Karl Wedemeyer (ambos ingenieros).

Se utilizaron materiales nacionales para su maquinaria y su construcción se realizó sobre un esqueleto de hormigón armado donde se apoyaron los ladrillos, los que luego fueron cubiertos con piedra.

Raúl Miraglia tuvo a cargo los trabajos de albañilería con materiales de Hiemacar, mientras que Plock y Karl Wedemeyer fabricaban el complejo sistema del reloj. Tullio Riva donó la madera para la mampostería y Mario Casola talló los barrales y las hojas lo rodearían.

En el libro que recoge sus memorias, el propio Plock se refiere a la construcción del Cu-Cu: «Decidí construir relojes Cu-Cú. Los conocimientos necesarios los traía de mi época juvenil en Neumenhar. Mientras tanto, habían llegado dos de los constructores ingenieros aeronáuticos del grupo Kurt Tank de la Focke Wulf de Alemania, Ullrich Schnaack y Karl Wedemeyer. Schnaack fue mi socio, Wedemeyer por su parte trabajó en forma autónoma y fabricaba las cadenas para los péndulos y los fuelles para simular el canto del Cu-Cú (tanto del gigante como los de producción estándar)… Los trabajos mecánicos para esta y otras maquinarias que teníamos que construir los montaron Hans Schubert y Eberhard Starke, quienes a su vez se encargaron de fabricar más elementos fundando su propia empresa. Schanaak y yo nos inscribimos con el nombre de IRCA, Industria de Relojes, Controles y Aparatos SRL.