Cacho Buenaventura sorprendido por el cariño de la gente en Carlos Paz

El humorista Cacho Buenaventura se mostró feliz de estar nuevamente en otra edición de la Fiesta de la Candelaria que realiza todos los años en San Antonio de Arredondo.

"Estoy feliz porque podemos juntarnos con la gente" aseguró a EL DIARIO. En otra parte de la entrevista dijo que pasó por Carlos Paz y bajó a comprar un barbijo en la farmacia: "la gente me decía hola maestro, hola Cacho, quedé así, me mandaban café, me mandaban cosas, la gente no se olvidó" afirmó.